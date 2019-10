Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, audierea in Parlament a candidatului propus pentru functia de comisar european."In fata cetatenilor va cer cu fermitate sa va reuniti in Birourile permanente sa cereti intrunirea celor doua comisii de la Camera…

- "Presedintele nu trebuie sa organizeze consultari pe acest subiect, pentru ca nu este rolul presedintelui, este rolul premierului. Dar premierul, cand face o propunere, trebuie sa tina cont de conjunctura politica din Parlamentul European, de conjunctura politica din Romania si sa faca o propunere…

- Potrivit informatiilor de la Bruxelles, citate de Antena 3, Rovana Plumb va fi audiata pe 2 octombrie, in comisia TRAN, pentru a se stabili daca va ocupa functia de comisar european pe transporturi in urmatorii patru ani. "Este o nominalizare care ma onoreaza și responsabilizeaza in egala…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…

- Una dintre explicațiile deciziei luate de Ramona Manescu, care a sfidat decizia ALDE de rupere a coaliției cu PSD și a ramas ministru de Externe, este posibilitatea de a fi nominalizata pentru postul de comisar european, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. "Calculul se bazeaza pe probabilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga."Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Pe 26 iulie, prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca Romania va trimite doua propuneri pentru functia de comisar european, „una de comisar femeie si una de comisar barbat". Rovana Plumb si Dan Nica au fost alesi europarlamentari pe listele PSD. Ei fac parte din formatiunea politica europeana a…