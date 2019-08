"Referitor la viitorul comisar european din partea Romaniei, am discutat despre faptul ca Transporturile, Energia sau Mediul reprezinta domeniile de interes pentru tara noastra, in ceea ce priveste portofoliul ce-i va fi alocat in Comisia Europeana.

Am subliniat faptul ca Romania este o tara implicata si ca pentru noi este important sa obtinem unul dintre aceste portofolii. Romania a demonstrat ca poate gestiona foarte bine dosare de interes european. Comisia Europeana este un partener cheie pentru Romania. Am incredere ca relatia noastra cu viitoarea Comisie Europeana va fi una solida",…