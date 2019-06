Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca pana in prezent nu au fost discutii concrete despre nominalizarea viitorului comisar european din partea Romaniei si ca desi, in principiu, dupa un mandat important…

- 'Ne apropiem de finalul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si vedem astfel ca, timp de sase luni, Romania a avut un mandat echilibrat, decent, care a avut rezultate din punct de vedere tehnic, demonstrand, in opinia mea, faptul ca procesul de pregatire, care a durat aproape doi ani,…

- Victor Ponta a povestit ce a discutat cu Dan Barna, liderul USR, la Bruxelles, dupa ce in presa a aparut o imagine cu cei doi la aceeasi masa, intr-un local din Bruxelles. "La aceeasi masa m-am vazut nu doar cu domnul Dan Barna. M-am vazut si cu lideri PNL... Tot in Parlamentul European m-am intalnit…

- La Adevarul Live, Renate Weber, candidat ALDE la europarlamentare, a sustinut ca prezenta liderului ALDE european, Guy Verhofstadt, la Bucuresti, unde participa la mitingul USR-PLUS, ascunde un interes personal. „E persoana cea mai dispretuita din Parlamentului European. A reusit sa jigneasca pe toata…

- Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un moment in care trebuie sa decidem ce fel de reprezentanți ne dorim pentru Romania la Bruxelles. Pentru a conta la nivel european ne trebuie la Parlamentul European oamenii potriviți la locul potrivit, persoane care cunosc problematicile europene, care…

- Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un moment in care trebuie sa decidem ce fel de reprezentanți ne dorim pentru Romania la Bruxelles. Pentru a conta la nivel european ne trebuie la Parlamentul European oamenii potriviți la locul potrivit, persoane care cunosc problematicile europene, care…

- Europa are nevoie de reforme importante si prima dintre aceste reforme este revenirea la politica, a declarat presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, joi, in interventia sa la summitul european informal de la Sibiu. ''Am spus conducatorilor europeni sa se transforme…

- Consilierul premierului Viorica Dancila pe relația cu Bruxelles-ul, fostul ministru Victor Negrescu (PSD), a declarat joi, cu ironie, la Antena 3, ca Guvernul a facut ieri ceva „monstruos”, anume a implementat recomandari MCV, dupa ce Frans Timmermans a avertizat Executivul sa nu ai masuri care sa…