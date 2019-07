Comisar european România. Premierul Viorica Dăncilă îndeamnă la consens "In primul rand, pentru noi este important portofoliul si pe urma vorbim despre persoana. Romania a avut doua portofolii importante - cel al Agriculturii si dezvoltarii rurale, dar si cel al Politicilor regionale - doua portofolii care au cea mai mare alocare financiara, dar, din pacate, aceste doua portofolii deosebit de importante nu au adus foarte multe lucruri bune pentru Romania si cred ca de data aceasta trebuie sa tratam cu foarte multa seriozitate, sa vedem ce portofoliu putem obtine la nivel european si pe urma sa facem nominalizarea", a spus prim-ministrul. Dancila a afirmat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

