- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 15 mai Grupa A/ 17.15 SUA vs GBR Grupa B/ 17.15 SUI vs NOR Grupa A/ 21.15 GER…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…

- Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene."Acest…

- Luxemburgul ramâne Luxemburg. Greu de batut la capitolul PIB/locuitor. A fost primul în 2001, a ramas primul și în 2017, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, cu privire la evoluția PIB/capita în UE. România a urcat de pe ultimul loc pe antepenultimul,…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…