Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, propune nominalizarea Corinei Cretu, a Ramonei Manescu sau a Luminitei Odobescu pentru functia de comisar european din partea Romaniei. Ponta a scris, joi, pe Facebook, ca i-a propus deja anterior premierului Viorica Dancila sa o sustina pe Corina Cretu, care…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan i-a cerut, luni, prim-ministrului Viorica Dancila sa faca alte propuneri pentru functia de comisar european din partea Romaniei, adaugand ca potrivit informatiilor pe care le detine, Rovana Plumb sau Dan Nica nu ar avea sanse sa obtina un portofoliu. "In aceasta…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…

- Dupa ce a stat cuminte in spatele PSD, fara luari de pozitie transante indiferent de masurile luate de guvern, ALDE simte nevoia sa arate ca are un cuvant greu de spus in coalitie. Pentru prima oara dupa trei ani si jumatate nu este de acord cu rectificarea bugetara. A si reusit sa o amane si sa oblige…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- ”Ideea unei colaborari nu este rea. A fost infirmata de dl președinte Calin Popescu Tariceanu, dar niciodata sa nu spui niciodata in politica. Ma gandesc la Pro Romania care, in anumite condiții, eu știu, poate intrand la guvernare, ar putea susține candidatul PSD. Deocamdata, dl președinte Victor…