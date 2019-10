Comisar european. Ludovic Orban: Suntem obligați să facem un lucru „Cu siguranța comisarul european e un argument suplimentar pentru a susține Guvernul. Și aici, in privința numelui persoanei care va fi propusa comisar european dați-mi voie sa nu va dau nume. Sigur avem candidați care ar putea trece fara probleme de Parlament", a declarat Ludovic Orban, marți seara, la Digi 24. Intrebat daca noua nominalizare de comisar european trebuie sa fie tot un socialist, liderul PNL a raspuns: „Sub nicio forma". „PPE a caștigat alegerile la nivel european. PNL a caștigat alegerile europarlamentare in Romania. Nu e nicio problema legat de culoare politica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bolcaș a vorbit in direct la Romania TV despre formarea unui nou Guvern dupa ce moțiunea de cenzura a trecut in Parlamentul Romaniei. Cu toate acestea, avocatul susține ca va fi destul de greu sa fie votat. ”Se vorbește despre noul Guvern Orban. Dar se uita un singur lucru. Nu e suficient…

- " Pozitia PNL este foarte clara in acest moment. Noi sustinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. In cazul in care nu va fi posibil, in care presedintele ne va solicita suntem pregatiti sa ne asumam guvernarea in jurul PNL", a declarat Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Azi a caștigat Romania. Cea mai BUNA SOLUȚIE dupa DEMITEREA Guvernului Dancila: Alegerile anticipate Președintele Klaus Iohannis va convoca consultari cu partidele parlamentare pentru formarea unei majoritați parlamentare noi și desemnarea unui nou premier, dupa ce guvernul…

- În urma cu câteva zile agenția de rating Standard & Poor's atragea atenția asupra problemelor pe care noua lege a pensiilor le va creea de anul viitor. Acum a venit rândul Fitch, care este sceptica în privința creșterii pensiilor cu 40% din 2020. Totuși, ministrul Finanțelor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi în Comisia Europeana în cazul în care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu…

- Liberalii vor anticipate, însa daca acest lucru nu va fi posibil își vor asuma responsabilitatea guvernarii daca moțiunea de cenzura trece, susține Ludovic Orban care precizeaza ca decizia desemnarii premierului este la președintele Klaus Iohannis. Liberalii au și primele masuri…

- Ludovic Orban a anunțat ca a strans aproape 240 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura ce ar putea demite guvernul condus de Viorica Dancila. Victor Ponta spune ca șansele ca guvernul sa pice sunt la limita, insa balanța ar putea fi inclinata chiar de parlamentarii PSD.Fostul premier a anunțat,…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca memorandumul de intelegere dintre Romania si SUA referitor la tehnologia 5G este un "pas inainte" in consolidarea parteneriatului cu SUA, precizand ca Guvernul va ieși probabil cu clarificari,…