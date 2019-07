Comicul francez Dieudonné M'bala M'bala, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală Un an din condamnarea de trei ani a fost suspendat. Potrivit postului de radio Franceinfo, Dieudonne, cunoscut in lumea artistica sub prenumele sau, nu a comentat acuzatiile in timpul procesului, afirmand doar ca nu e vinovat. Instanta a constatat ca, printre alte infractiuni, comicul se face vinovat de deturnarea fondurilor companiei sale. Dieudonne nu este un necunoscut pentru sistemul judiciar francez. Anterior el fusese condamnat pentru declaratii antisemite si glorificarea terorismului. De asemenea, comicul a facut cunoscut asa-numitul gest Quenelle, care evoca salutul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

