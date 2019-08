Comerțul stagnează In luna iunie 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 0,1% ,cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,3%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, atat ca serie bruta, cu 4,9%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,7%. In perioada 1.I-30.VI.2019,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

