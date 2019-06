Comerţul internaţional cu cereale. Valoarea exportului în primul trimestru 2019 Romania a exportat in primul trimestru al acestui an cereale in suma de 576,9 milioane de euro, cu 22,6% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 122,8 milioane de euro (plus 33,8%), rezultand un excedent de 454,3 milioane de euro. Exporturile de porumb au totalizat 311,28 milioane de euro, reprezentand 1,8% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 255,278 milioane de euro (1,5% din total exporturi). Din totalul exporturilor de cereale, circa 35% au avut ca destinatie tari din Uniunea Europeana, acestea insumand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

