- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. ''Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Atacul rusesc cu arme chimice de la Salisbury a fost mai mult decat o crima: a fost o greseala. Rusia a demonstrat chiar si celor din Vest care mai aveau rezerve in acest sens ca este un „rogue state“ si ca ne aflam intr-un nou Razboi Rece.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sustin mai multe surse politice, potrivit site-ului HotNews.ro

- Premierul britanic Theresa May se intalneste, joi, la Londra cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu 24 de ore inaintea unui discurs important privind relatiile Marii Britanii cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza site-ul BBC News.

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Mă bucur că guvernul britanic pare să se îndrepte către o poziţie…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatie pe care il vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile".

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul unei intalniri cu seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca Romania are o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale, insa solutia este in tara. "Cred ca avem o mare problema in Romania cu Legile…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o declaratie comuna de presa, pentru a prezenta concluziile dupa intalnirea pe care au avut-o in cursul diminetii. Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele…

- Deputatul european Siegfried Muresan apreciaza ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit, luni, la audierea in comisii, despre cateva dintre prioritatile MAE si despre pozitionarea ministerului in relatia cu partenerii straini. "Noi nu facem la nivelul Ministerului de Externe politica de partid,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…