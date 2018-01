Comertul cu fildes, interzis in China incepand cu acest an/ In ultimii 100 de ani, numarul de elefanti africani a scazut de la 3-5 milioane la 415 mii

Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, China a interzis prin lege comertul cu fildes si obiecte din colti de elefant. Masura a fost salutata de comunitatea internationala, iar organizatiile pentru protectia animalelor cred ca astfel se va reduce si braconajul mamiferelor din Africa.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre ce îi asteapta pe clujeni anul viitor. “Anul 2018 va fi un an mult mai greu decât 2017. Din nefericire, datele fiscale ne confirma aceasta stare pe care oamenii o resimt. Este o realitate faptul ca vom pierde 28 de milioane…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a scazut in noiembrie cu 4,68% fata de luna anterioara, la 1,815 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 482,313 milioane lei, cu 16,49% mai mare, conform datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie,…

- Intr-o regiune dominata din punct de vedere al afacerilor de județul Timiș, Aradul „da” Topului Forbes 500 din acest an cea mai bine poziționata companie. E vorba de constructorul PAB Romania, deținut de Sandu Ion, care ocupa poziția 60 in clasamentul celor mai valoroase companii din țara, realizat…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul trei al acestui an cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, ajungand la 5,224 milioane, arata ultimele date publicate de INS. Raportul mediu dintre pensionari si salariati a fost de 9 la 10, cu variatii intre diverse zone ale tarii, de la 5 pensionari…

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Sute de milioane de locuri de munca ar putea fi pierdute in favoarea automatizarii in urmatorul deceniu, dar acest lucru nu va insemna neaparat sute de milioane de someri. Noile tehnologii vor duce la crearea unor noi locuri de munca, pentru care va fi insa nevoie de noi abilitati. Intre 400…

- Romania rurala, cu peste 10.000 de sate si noua milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat, 68% din populatia activa avand venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale, conform unui studiu realizat de o…

- Gigi Becali a afirmat ca și-ar dori sa-l transfere pe mijlocașul Alexandru Baluța (24 de ani) de la CS U Craiova, dar Marcel Popescu anunța ca jucatorul nu va ajunge la roș-albaștri. Președintele oltenilor susține ca Baluța ca pleca intr-un campionat puternic, indiferent de suma de transfer oferita…

- Moment s-ar putea spune, istoric pentru Consiliul Județean Botoșani care dupa o pauza de cațiva ani de zile de la investiții vitale, se afla in pragul accesarii unor sume impresionante pentru o serie de obiective.

- "Impozitul pe profit a scazut cu 6,2%, TVA a scazut cu 129 milioane lei, accizele cu peste 800 milioane, iar impozitele si taxele pe proprietate cu 634 milioane de lei. Investitiile din bani publici au scazut cu 20.3%, iar investitiile din fonduri europene au scazut cu 23.1% fata de 2016... In 2016,…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro, potrivit Romania TV.Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni…

- Curtea de Apel Chișinau a decis sa respinga recursul BAA „Popa & Asociații”, prin care avocații lui Vlad Filat solicitau circa 1,5 milioane de euro pentru ca i-au acordat asistența juridica, incepand cu ianuarie 2016 și pana in aprilie 2017. Astfel, magistrații Curții de Apel au menținut incheierea…

- Din 2018, banii castigati de profesori in instanta, care vor veni esalonat pe durata a cel putin cinci ani, vor fi impozitati conform noului cod fiscal. Astfel, chiar daca hotararile judecatoresti vizau salariile pe care le primeau profesorii in urma cu cativa ani, cand salariile nu erau majorate,…

- O informare de o mare importanța a fost postata pe contul unei rețele de socializare ca o mandrie ”a muncii asidue” a celui ce astazi conduce Consiliul Județean Valcea, dar la comanda edilului Gutau. Așa se face ca, Radulescu, impreuna cu distrugatorul numarul 1 al proiectului SMID – Carmen Alexandrescu,…

- Lovitura de teatru in privinta picturii care saptamana trecuta a fost vanduta cu peste 380 de milioane de euro. Unii critici de arta sustin ca tabloul nu i-ar apartine lui Leonardo da Vinci.

- Bitcoin a scazut sub valoarea record atinsa zilele trecuta, de 8.000 de dolari, la inceputul sedintei de tranzactionare de marti, dupa ce a fost anuntat ca au fost furate criptomonede tether in valoare de 31 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Compania care sta in spatele criptomonedei…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Editia din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de cumparaturi al anului, a aratat care sunt schimbarile majore din comertul online, in conditiile in care increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, cei mai multi clienti au ales dispozitivele mobile, platile cu cardul au…

- Evenimentul a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMag si 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea initiala si cu o crestere de 20- raportata la editia anterioara din 2016, potrivit companiei. Comertul online este pe un trend ascendent in…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Marile magazine din Timișoara au anunțat de mai multa vreme ca vor aplica reduceri serioase de Black Friday, o tradiție imprumutata de peste ocean, la fel ca Valentine`s Day sau Halloween. Totuși, aceasta a fost imbrațișata, incepand din 2011, cu și mai multa caldura, intrucat apetența romanilor pentru…

- Transelectrica, companie obligata de stat sa-i plateasca dividende suplimentare de 171 milioane de lei, a inregistrat in primele 9 luni un profit net de 64,79 milioane lei, de peste trei ori mai mic fata de rezultatul net raportat in perioada similara a anului anterior, de 213,33 milioane lei, ca urmare…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 706 milioane euro in primele noua luni din acest an, in scadere cu 1,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 7,8% pana la…

- Guvernantii vor sa mai goleasca soselele din Romania de masini la mana a doua si sa mai adune bani la buget: asa ca propun ca persoanele fizice sa-si poata cumpara cel mult un autoturism second hand la doi ani, iar vanzarea sa fie impozitata suplimentar.

- Românii au cumparat mai puțin carburant în septembrie, fața de luna august. Principala cauza pare sa fie creșterea accizelor începând cu data de 15 septembrie. Comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate a scazut cu…

- Profitul grupului BCR din activitati de creditare (dobanzi) a scazut la noua luni cu 4,7%, la 272,4 milioane euro, in special pe fondul reducerii activitatii de creditare, potrivit datelor raportului financiar al grupului Erste. Castigul net atribuibil actionarului majoritar s-a redus cu…

- Productia de energie primara a scazut cu 6%, in 2016, cea mai importanta scadere fata de anul precedent fiind cea a productiei de gaze naturale, iar importul de produse energetice a crescut cu 15,7% in 2016 fata de 2015, din cauza cresterii importului de gaze naturale si titei, potrivit INS.…

- Numarul contractelor de munca part-time a scazut simtitor in ultimele luni, dupa ce Guvernul a schimbat, la 1 august, modalitatea de impozitare, antrenand totodata si scaderea numarului total al contractelor de munca. Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii la cererea Profit.ro, cel…

- Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 294,6 milioane lei, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut, de…

- Președintele SUA Donald Trump a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani, in condițiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marți de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au scazut cu 2% in luna septembrie 2017 fata de septembrie 2016, pana la 1,427 milioane unitati, potrivit datelor publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).In primele noua luni ale anului, inmatricularile…

- Consumul final de energie electrica, in primele opt luni din 2017, a fost de 36,3 miliarde kWh, cu 0,7% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2016, iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,6%, iar consumul populatiei a scazut cu 2,8%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.…

- Pe fondul celor mai reduse exporturi din ultimele 7 luni, deficitul comercial lunar a depasit din nou pragul de un miliard de euro in august 2017. Fata de luna anterioara, livrarile la extern s-au diminuat cu circa 300 de milioane de euro si s-au dus sub reperul de 5 miliarde de euro. Importurile…

- Curtea Suprema din India a interzis luni comertul cu artificii in timpul sarbatorii Diwali in capitala tarii, New Delhi, si in zonele limitrofe, in special in National Capital Region (NCR), pana pe 31 octombrie, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. In urma interdictiei, artificiile nu vor mai…

- Valoarea pietei de comunicatii electronice in Romania s-a dublat, de la 7,38 miliarde de lei, la nivelul anului 2003, la 14,96 miliarde de lei in 2016, potrivit unei analize publicate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Numarul de utilizatori si conexiuni…

- Romania va beneficia, in urma accesarii fondurilor nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de san, tuberculozei, hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal, precum și pentru…

- Peste doua milioane de oameni ar muri, in urma unui eventual atac nuclear al Phenianului asupra capitalei Coreei de Sud si a Japoniei.Estimarile au fost publicate pe site-ul agentiei americane Yonhap, care monitorizeaza Coreea de Nord.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, astazi, la aproape 24 de ore dupa ce Curtea de Apel Timișoara a dat sentința definitiva prin care municipalitatea a pierdut procesul cu Curtea de Conturi, in care a atacat rezultatele controlului care stabilea ca ACS Poli și alte cluburi sportive au fost…

- Veniturile operationale ale Romcab Targu Mures au scazut de zece ori in primul trimestru al anului, la 24 milioane lei, fata de 222 milioane lei in perioada similara din 2016, compania incheiind luna martie cu o pierdere operationala de 34 milioane lei, de la un profit de 13 milioane lei in primele…

- Administratorul Polaris M Holding, Eduard Martin, a fost reținut de DNA București, în noaptea de marți spre miercuri, cu numai câteva ore înainte sa semneze o hârtie prin care renunța la 413 milioane de lei, de la Primaria Constanța. Potrivit unor surse judiciare, Eduard Martin…