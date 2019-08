Comerțul cu amănuntul este în acest moment motorul economiei: Clasamentul celor mai vândute produse Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 6,8% in primele sase luni din acest an, comparativ cu perioada similara a anului precedent, datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+9,7%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+5,4%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,8%), potrivit Agerpres. Pe serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, afacerile din comert au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

