Comerţ online. Nereguli la 60% din site-urile verificate de Comisia Europeană Comisia Europeana si autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor au publicat rezultatele unei verificari efectuate la nivelul UE a 560 de site-uri de comert electronic care ofera o gama larga de bunuri, servicii si continut digital, de la imbracaminte sau incaltaminte la programe informatice sau bilete la spectacole, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.



Conform rezultatelor verificarilor, aproximativ 60% din aceste site-uri au prezentat nereguli in ceea ce priveste respectarea normelor UE in materie de protectie a consumatorilor, in special modul in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

