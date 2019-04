Comerț: China și Statele Unite negociază din nou Cele doua țari încearca, mai întâi, sa țina deschisa ușa catre negocieri - dar un acord comercial între cele doua capitale pare sa fie din ce în ce mai dificil. Vice-prim-ministru chinez, Liu He, conduce din nou delegația chineza care se afla de marți la Washington pentru a continua negocierile comerciale cu Statele Unite - într-un moment în care cea mai buna veste este ca întâlnirile continua - alternativa este ca aceste întâlniri sa ia sfârsit, având în vedere faptul ca cele doua parți se afla pe poziții diametral… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Elliott Abrams insista cu presiunea internaționala asupra lui Nicolas Maduro pentru sa-l faca sa paraseasca puterea. În plus, el a spus clar ca, daca președintele va continua represiunea, Statele Unite vor lua masuri, scrie El Mundo citat de Rador.Statele Unite continua sa insiste pentru o…

- China nu cedeaza presiunilor americane pentru relaxarea restrictiilor impuse companiilor de tehnologie, inaintea unor noi negocieri programate in aceasta saptamana, a relatat duminica Financial Times, citand trei persoane apropiate discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Reprezentantul…

- Președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping ar putea ajunge la un acord oficial la un summit din jurul datei de 27 martie, dat fiind progresele înregistrate în discuțiile dintre cele doua țari, a informat duminica The Wall Street Journal citat de Mediafax. Cele doua…

- SUA si China sunt pe punctul de a semna "un acord istoric" care ar urma sa constranga Beijingul sa taie subventiile pentru intreprinderile de stat, a declarat joi un consilier al Casei Albe, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre…

- Donald Trump a afirmat intr-un tweet ca discutiile comerciale de sambata au fost ”foarte productive”. El a anuntat ca au fist facute progrese substantiale privind probleme structurale importante, inclusiv protejarea dreptului de proprietate intelectuala, transferul de tehnologie, agricultura,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat luni ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa se intalneasca in aceasta saptamana cu negociatorul-sef al Beijingului, Liu He, aflat in vizita la Washington pentru noi tratative comerciale, relateaza AFP. "Presedintele Trump…

- Premierul britanic Theresa May si-a anulat participarea la Forumul Economic de la Davos (Elvetia), programat pentru saptamana 21-25 ianuarie. May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru…

- Cine a râs în hohote când a citit în editia de vineri a cotidianului "Financial Times" ca Ivanka Trump este una dintre candidatele americane la presedintia Bancii Mondiale ar trebui sa faca un exercitiu de memorie si sa-si aminteasca cum fiica cea mare, blonda si înalta,…