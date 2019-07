Ministerul Finantelor a anuntat ca propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic, de sub prevederile Legii prevenirii. Noi schimbari pentru agenții economici legate de casele de marcat electronice. “Masura este necesara deoarece operatorii economici, care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive, nu au motive obiective pentru neconformare, in conditiile in care au fost emise autorizatii de distributie…