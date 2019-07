Comentatori celebri, dați afară de la TELEKOM SPORT In aceasta dimineața, mai mult angajați ai postului TV TelekomSport au primit mail-uri din partea sindicatului Telekom Sport in care au fost inștiințați ca vor fi concediați. Acestora li s-a adus la cunoștința ca au fost disponibilizați: „Soluția organizarii pe aceasta activitate nu e una eficienta și nu livreaza rezultatele necesare, nefiind in linie cu realizarea targetelor și obiectivelor. Contextul economic nu creeza oportunitați de menținere și creștere a activitații”, se arata in fragmentul din mail primit de angajații Telekom. Mail-urile conțin mai multe tabele cu posturile restructurate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

