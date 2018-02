Stiri pe aceeasi tema

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- ...pe principiul oportunitații politice Președintele Klaus Iohanns poate respinge cererea de revocare a șefei DNA Laura Codruța Kovesi, solicitare facuta de ministrul Justiției, și nu e obligat sa-și motiveze decizia, explica fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. „Nu poate sa-i…

- Prezent la Bruxelles, acolo unde participa la reuniunea informala a Consiliului European, Klaus Iohannis a facut cateva declarații referitoare la revocarea sau menținerea in funcție a lui Kovesi. Președintele a declarat ca o susține in continuare pe șefa DNA și ca, pana in prezent nu a vazut niciun…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Cristi Danileț, despre revocarea șefei DNA. Judecatorul spune ca politicul nu are ce cauta atunci cand vine vorba de o decizie de acest fel și ca motivele trebuie sa fie unele noi, nu cele care reies din urma unor controale a caror rapoarte au fost deja aprobate de CSM. Judecatorul Cristi Danileț,…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi pare sa nu aiba sorti de izbanda. La doar cateva minute dupa anuntul lui Tudorel Toader, Klaus Iohannis a reatcionat imediat. Seful statului nu este convins de argumentele lui Tudorel Toader.Mai multe detalii aici: Administrația Prezidențiala: Un…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Claudiu Manda, șeful comisiei de Control SRI din Parlament, a aruncat o noua informație-bomba! Conform lui Manda, SRI a informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.Cand a cules SRI…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Presedintele PNL spune, la Digi24, ca ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi. Nu i se pot imputa acesteia fapte si afirmatii ale oricarui procuror din DNA, a spus Ludovic Orban. In acelasi timp, acesta a precizat si ca subiectul nu ar trebui sa…

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Igor Dodon a transmis un nou mesaj celor care pledeaza pentru unirea cu Romania. Presedintele tarii a accentuat ca vrea sa fie foarte clar pentru toti ca: „Unirea inseamna razboi”. Seful statului a precizat ca procesele unioniste nu vor mai trece ca in 1918, cand Romania ar fi stat cu mitralierele si…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- Analistul spune ca in ciuda abuzurilor semnalate de presa, președintele Klaus Iohannis s-a aratat mulțumit de fiecare data de structurile de forța. "Nu l-am auzit niciodata pe președinte sa condamne valul de acuze pe care l-a semnalat presa. Daca fiecare dintre puterile statului este cenzurata…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in mod clar, in Parlament, impotriva Guvernului Dancila, a declarat, joi, la RFI, presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, care considera ca presedintele Klaus Iohannis avea alte optiuni pentru desemnarea premierului, informeaza news.ro.In opinia lui…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Președintele organizației județene PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a apreciat joi ca președintele Klaus Iohannis a lasat PSD-ul „ca la dentist” cand a acceptat sa o desemneze premier pe Viorica Dancila (PSD) pentru ca „adevaratul plan" al social-democraților ar fi fost inlaturarea de la șefia DNA…

- Jurnalistul Bogdan Chirieac apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis a actionat pragmatic prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de prim-ministru, alegand sa nu provoace o criza politica prelungita. "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora,…

- Pare un nonsens sa critici ceva, iar pe urma sa-ti pui semnatura ca esti de acord. Cam in aceasta situatie s-au aflat presedintele si Legea Bugetului. Dupa ce l-a criticat de cate ori a avut ocazia, Klaus Iohannis s-a referit la proiectul de buget in termenii cei mai duri. Ajuns pe masa lui, dupa ce…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Dragnea a precizat…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului.

- Tudorel Toader a afirmat miercuri seara ca este adevarat ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, dar "a nu-l cauta nu inseamna a-l evita". "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Catalin Tache pe tema unei posibile ințelegeri intre principalii actori politici, președintele Klaus Iohannis și liderul PSD Liviu Dragnea, menita sa le conserve sferele de influența pentru urmatorii ani.Național:…

