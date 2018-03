Stiri pe aceeasi tema

- Unica opțiune de civilizație și dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, în cadrul Ședinței Solemne a Parlamentului României, dedicate Centenarului Unirii.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- Romania continua sa fie prietenul fidel al Republicii Moldova si principalul partener economic. O demonstreaza si sustinerea financiara primita de țara de peste Prut in 2017. Banii nerambursabili au fost investiti in educatie, cultura, sanatate si infrastructura.

- Romanii sunt de acord si pregatiti pentru Unirea cu Republica Moldova. Unirea nu ar pune mari probleme economice, avand in vedere diferenta intre PIB-urile celor doua tari: 7 miliarde euro Republica Moldova si 200 miliarde in Romania. Problema ramasa este convingerea cetatenilor de peste Prut de avantajele…

- Igor Dodon considera ca Romania ar putea deveni principalul dusman pentru cetatenii din Republica Moldova, daca Bucurestiul nu va inceta sa „finanteze masiv” actiunile unioniste de la Chisinau.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ,vineri, ca cetatenii Republicii Moldova sunt indignati de actiunile antistatale ale unionistilor sustinuti din exterior si a adaugat ca Republica Moldova si Romania pot ramane in relatii de prietenie, relateaza Unimedia.info.

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Unirea Romaniei cu Republica Moldova prinde contur. Deputații Partidului Liberal au inregistrat in Parlamentul de la Chișinau un proiect al Declarației de Unire a Republicii Moldova cu Romania.

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primarii au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire. In fiecare zi, numarul acestora va tot creste si creste, sute…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, s-a întâlnit sâmbata cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, care se afla într-o vizita în capitala Republicii Moldova. Silvia Radu a salutat prezenta la Chisinau a primarului de Iași, apreciind…

- Mitropolia Basarabiei a beneficiat si va beneficia în continuare de sprijinul statului român în ceea ce priveste "consolidarea sa institutionala, precum si recuperarea patrimoniului confiscat abuziv de autoritatile sovietice de ocupatie". Acesta este raspunsul Guvernului…

- Afirmatia a fost facuta in cadrul emisiunii 'Acces direct' de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, Dodon avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md. 'Poate ca cineva…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- Scandarile impotriva PSD au incetat in momentul in care ministrul Culturii din Republica Moldova a luat cuvantul. "Imi exprim gratutidinea si respectul pentru tot sprijinul oferit Republicii Moldova de catre Romania", si-a inceput discursul Monica Babiuc.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…

- Transgaz a anunțat ca vrea sa cumpere Vestmoldtransgaz, compania din Republica Moldova care administreaza gazoductul Iasi-Ungheni. Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare pentru 180 de milioane de lei moldovenești (circa 9 milioane euro) și cu obligația unei investiții de 93 milioane euro in urmatorii…