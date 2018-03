Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110 milioane de ruși sunt așteptați astazi la urne sa-si aleaga președintele pentru urmatorii șase ani. In cursa s-au inscris opt candidați. Cinci dintre ei se afla pe listele electorale pentru prima oara.

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si încearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, în interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly înaintea scrutinului prezidential, despre

- Vladimir Putin, omul care a dominat scena politica din Rusia ultimilor 18 ani, este aproape de a castiga un nou mandat de presedinte al Rusiei in cadrul alegerilor de duminica, iar cel mai important obiectiv al liderului de la Kremlin il reprezinta recastigarea influentei internationale a Rusiei.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de ziarul New York Times.…

- Asociatia Promo-LEX isi exprima ingrijorarea privind lipsa coordonarii cu autoritatile de la Chisinau vizavi de deschiderea a 24 sectii de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, cu ocazia alegerilor prezidentiale din Rusia.

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Administratia Trump a acuzat joi Rusia ca duce o operatiune in curs de penetrare si spionaj privind reteua energetica americana si si alte infrastructuri critice, potrivit New York Times, care citeaza Associated Press. Oficiali americani arata ca FBI si alte institutii din domeniul securitatii au determinat…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Caz de ras și de plans in Rusia. Dupa ce un șofer a parcat mai multe zile la rand mașina neregulamentar, un alt șofer s-a inervat la culme și a hotarat sa-i dea o lecție, una destul de indrazneața.

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism. Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Republicanii din Comisia pentur servicii secrete a Camerei Reprezentantilor spun ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi existat o colaborare intre campania lui Trump si Kremlin in cadrul alegerilor prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, conform news.ro.Comisia pentru Servicii Secrete a…

- Despre Georgia am invatat destul de mult in facultate la geopolitica, mai ales despre conflictele cu Rusia pentru regiunile separatiste Abhazia si Osetia de Sud. Nicio carte de profil nu te pregateste insa pentru frumusetea culmilor muntilor Caucaz care se inalta amenintatoare catre cer.

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Comentariu de Ciprian Pop SUA este din ce in ce mai nedisimulata in aroganța sa de a face lumea sa-i serveasca propriile interese. Un exemplu tipic este raportul "Strategia naționala de securitate", prezentat de Președintele american Trump la sfarșitul anului trecut. In raport, Trump a stabilit patru…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a anuntat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…

- Eforturile Iranului de a-si extinde influenta pretutindeni in Orientul Mijlociu au fost remarcate intr-o mare masura. Dispune de parghii de influenta asupra guvernelor de la Bagdad si Damasc si isi exercita puterea in regiune prin intermediul unor grupari fidele, precum Houthi in Yemen, Hezbollah in…

- Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica unui oligarh ruso-ucrainian, a fost acuzat de marturie falsa in legatura cu activitatile desfasurate in Ucraina. Conform unor documente legale depuse la Washington, van der Zwaan nu a mentionat un schimb de mail-uri din 2014 cu o persoana neidentificata…

- Echipa procurorului Mueller examineaza discutiile lui Jared Kushner avute in timpul tranzitiei prezidentiale pentru a obtine capital pentru cladirea sa de birouri de pe 666 Fifth Avenue din New York, aflata in proprietatea companiei sale Kushner Companies, dupa dificultati financiare, a informat…

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- O agentie de propaganda din St Petersburg, unde lucrau 80 de oameni, a creat in ultimii trei ani mecanisme sofisticate si se folosea de popularitatea unor retele precum Facebook si Instagram pentru a incerca sa infuenteze modul in care americanii aveau sa voteze la alegerile prezidentiale. Documentul…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a inculpat, vineri, 13 cetateni rusi si trei organizatii din Rusia acuzate ca au interferat in alegerile prezidentiale americane din 2016 si in procesul politic american, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. “Rechizitoriul ii acuza pe toti inculpatii…

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijni Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei TASS. „FSB a suprimat…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Serviciul de informatii olandez (AIVD) a avertizat autoritatile SUA in legatura cu atacurile cibernetice efectuate asupra Partidului Democrat de un grup de hackeri despre care se crede ca are legaturi cu Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia, relateaza presa din Olanda.

- Un vanator din Rusia a fost impuscat si ucis de propriul caine dupa ce animalul s-a izbit de o arma care era echilibrata pe genunghi si indreptata catre stomacul barbatului, relateaza New York Times.

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Dezvaluiri șocante din culisele FIFA. Qatar a platit 100 de milioane $ forului mondial dupa ce a caștigat alegerile din 2010, Platini și prietenii din Comitetul Executiv oferindu-i voturile lor. Beckenbauer e banuit ca a luat bani de la australieni. La peste șapte ani de la controversatele alegeri din…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a primit citatie din partea procurorului special Robert Mueller pentru a depune marturie in fata juratilor unei instante federale despre posibile contacte cu Rusia, afirma surse citate de New York Times.

- In motorul de cautare Google, la intrebarea despre caștigatorul alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia aparea un bloc de referința in care se spunea ca Vladimir Putin este caștigatorul alegerilor.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca rezultatele urmatoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, planificate pentru 18 martie 2018, vor fi discutabile din punctul de vedere al legitimitații, din cauza ca scrutinul urmeaza sa fie organizat si pe teritoriul Crimeei anexate.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Videoclipul in care liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii le cere rușilor sa protesteze pe 28 ianuarie impotriva modului in care se organizeaza alegerile prezidențiale din Rusia a fost blocat de catre YouTube. „Da, ultimul videoclip cu apelul pentru proteste la 28.01 este inca blocat. Incercam sa…

- Navalnii, care a fost impiedicat de autoritați sa candideze la alegerile prezidențiale din martie impotriva lui Puțin, le cere rușilor sa susțina prin proteste boicotarea prezidențialelor. Comisia electorala centrala din Rusia a decis marți, prin vot, ca lui Alexei Navalny sa i se interzica…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- Un oficial guvernamental a fost retinut sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi Serviul ucrainean de securitate (SBU), relateaza The Associated Press. Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirma SBU. Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator…

- O noua runda de negocieri de pace intre regimul de la Damasc si rebelii sirieni s-a deschis joi la Astana, capitala Kazahstanului, vizand sa contribuie la reglementarea conflictului cu progrese concrete, in contextul in care procesul politic de la Geneva se afla in blocaj, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …