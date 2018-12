Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei se pregatește sa iși asume un rol de conducere in Uniunea Europeana intr-un moment in care se afla in "coliziune cu organizația, scrie New York Times intr-o analiza dedicata preluarea președinției Consiliului UE de catre Romania.

- Puterea de la Bucuresti este sub tirul presei occidentale in ultima perioada, in timp ce Romania se pregateste sa preia presedintia Consiliului UE. Publicatia americana The New York Times publica un articol intitulat "Romania, luptand cu UE, se pregateste sa o conduca intr-un moment crucial". Semnat…

- Curtea de Justiție a UE (CJUE) a emis o hotarare prin care obliga Polonia sa suspende imediat aplicarea legii privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Inalta Curte. Astfel, CJUE a incheiat disputa dintre Varșovia și Bruxelles. Hotararea CJUE este definitiva, dupa ce in urma cu doua…

- Senatorul liberal Ioan Cristina considera ca toti crescatorii de porci din Romania care au fost afectați de pesta porcina africana trebuie sa primeasca despagubiri de la Uniunea Europeana. „Este imperios necesar ca intr-un timp cat mai scurt Guvernul Romaniei sa formuleze o cerere pentru includerea…

- Florin Citu s-a referit la faptul ca din fondurile furnizate Romaniei de Uniunea Europeana (UE) au fost achitate imprumuturile de la Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), solicitandu-i ministrului Finantelor sa raspunda public cu privire la…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana, inclusiv contributia financiara elvetiana la Fondul de Coeziune al UE, precum si teme regionale. Vizita…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a lansat un nou atac dur la adresa Guvernului Dancila, privind incapacitatea acestuia de absorbție a fondurilor europene.România a pierdut 1,8 - 2 miliarde de euro într-un domeniu sensibil - infrastructura de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele Dubai Ports, Vami și Zona Libera și președintele Autoritații Maritime a orașului Dubai, in cadrul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Premierul roman a subliniat…