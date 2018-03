Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a mai transferat o jucatoare in vederea Final Four-ului de la București, din 5-6 mai. Turcoaica Melisa Memis, 20 de ani, e una dintre cele mai promițatoare tinere jucatoare. Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a anunțat joi inca un transfer in vederea turneului Final 4 de la București,…

- In ultimele zile, subiectul Arhivei SIPA a captat din nou atenția presei din Romania, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat, marți, Comisiei speciale parlamentare care ancheteaza cazul acestor documente sa comunice progresul facut. In acest timp, un membru important al respectivei…

- Dupa ani de nesiguranta economica, strategii Bancii Centrale Europene au un nou motiv pentru a mentine dobanzile din regiune scazute: ritmul rapid de imbatranire a populatiei zonei euro, scrie Financial Times. Populatia din ce in ce mai imbatanita a zonei risca sa apese asupra cresterii…

- Cu ceva timp in urma, portalul oldchisinau.com prezenta o serie de imagini care au circulat in presa internaționala in perioada razboiului ruso-turc din 1877-1878, perioada in care capitala Basarabiei se afla in centrul atenției opiniei internaționale.

- Un bistrițean s-a internat in spital pentru o operație banala, minim-invaziva, și s-a trezit fara un rinichi și cu icter mecanic. Cazul este investigat de poliție, dupa ce pațitul a depus plangere penala pentru vatamare corporala.

- In perioada 12-18 martie a.c., politistii rutieri, sprijiniti de efective de la ordine publica, organizeaza actiuni pentru depistarea si sanctionarea abaterilor de la normele privind circulatia pe drumurile publice, indeosebi a celor privind obligativitatea utilizarii centurii de siguranta, a dispozitivelor…

- In conditiile in care multe banci centrale nu reusesc sa isi atinga tinta de inflatie, unele au inceput sa se gandeasca la modificarea acestui instrument pe care il utilizeaza pentru a ghida economia. Decizia Bancii Nationale a Norvegiei de a reduce tinta de inflatie este ultimul exemplu in…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Proiectul Jurnalistii Radio Chisinau, parte a echipei Radio Romania continua si in anul 2018. Vasile State, Sergiu Scinteian si Veronica Iabanji sunt cei trei jurnalisti de la Radio Chisinau prezenti la Bucuresti, in perioada 4-17 martie, pentru un stagiu de pregatire la Radio Romania. Acest program…

- F. T. Reprezentantii Politiei Romane atrag atentia asupra faptului ca, in data de 29 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea I, nr. 83 și 83 bis au fost publicate Hotararea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul…

- Autor: Stelian ȚURLEA O colectie minunata de povesti clasice, legende si povesti populare din toata lumea avand ca personaje caluti si ponei. Printre acestea, copiii ii vor descoperi cu bucurie pe nemuritorii Pegas sau Black Beauty. Unele dintre texte sunt povești vechi populare, altele sunt fragmente…

- Deputata Andreea Cosma reactioneaza dupa interviul acordat de fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala. Dupa ce fostul magistrat a recunoscut ca a avut o relatie cu Andreea Cosma, dar ca totul a fost initiat de ea, actuala deputata vine cu noi dezvaluiri, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO."Mircea…

- In acest an, pentru finanțarea proiectelor culturale este prevazuta suma de 1.000.000 de lei in bugetul propriu al județului Brașov. Exista doua axe de finanțare, structurate astfel: – Proiecte cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabila asigurata de CJ Brașov va fi de…

- La sediul Instituției Prefectului Salaj s-a intrunit ieri Comisia județeana pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile in incita și in zonele adiacente unitaților de invațamant preuniversitar. Lucrarile au fost conduse de catre subprefectul…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Exasperat de faptul ca zilnic iși distruge mașina pe drumul plin de gropi dintre Stanești și Ursați, dar și de nepasarea autoritaților, un gorjean a apelat la o forma inedita de protest, sperand ca in acest fel va atrage atenția asupra starii in care a ajuns șoseaua. Un tanar…

- Și in 2018, profesori ai Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) ofera consultații gratuite atat pentru elevii de liceu, cat și pentru absolvenții care nu au reușit sa promoveze examenul in anii trecuți și care doresc sa se pregateasca suplimentar in vederea susținerii bacului ...

- BUCUREȘTI, 16 feb — Sputnik, Daniel Nistor. Dolarul a avut un parcurs descedent fața de euro în ultimele 30 de zile, cu un minim de 0,801 euro pentru un dolar la 2 februarie. Prin influența, bancnota verde a scazut și în raport cu leul în aceasta perioada, înregistrând…

- Ministrii Finantelor din țarile Uniunii Europene vor organiza luni o dezbatere pe tema modalitatilor de diminuare a riscurilor cu care se confrunta bancile din spatiul comunitar, in cadrul masurilor pentru proiectul uniunii bancare, ce va include un sistem comun de garantii bancare.

- Prin reconstituirea atentatului dejucat dintr-un tren Thalys in 2015, Clint Eastwood saluta curajul "eroilor obisnuiti" care isi pun viata in pericol in situatii iesite din comun. Spencer Stone, Alek Skarlatos si Anthony Sadler isi joaca propriile roluri in "The 15:17 to Paris", decizie pe care The…

- Dupa ce Franta si Germania au fost cele mai puternice voci din UE care au sustinut reglementarea monedelor virtuale la nivel global, presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sustine ca aceasta initiativa nu intra in atributiile acestei institutii. ”Multi dintre dumneavoastra ati intrebat…

- Reglementarea bitcoin nu intra in atributiile Bancii Centrale Europene (BCE), a afirmat marti presedintele institutiei financiare, Mario Draghi, care a avertizat insa in legatura cu riscurile asociate volatilitatii monedei virtuale, relateaza Reuters.In ultima perioada au aparut tot mai multe…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu s-a adresat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, solicitand masuri pentru stoparea consumului excesiv de antibiotice de catre romani. A exemplificat prin concluziile unui studiu, ce releva ca unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta. “Aproximativ…

- Evoluția buna a fundașului stanga Marius Briceag (foto, la minge) din meciul amical Universitatea Craiova – Ludogorets Razgrad 0-2, susținut in Antalya, i-a determinat pe bulgari sa se intereseze de serviciile fotbalistului de 25 de ani. Conform Sport.ro, Ludogorets și-a ...

- Mandatul de opt ani al actualului vicepresedinte, portughezul Vitor Constancio, expira in 31 mai 2018. Alaturi de Luis de Guindos concureaza pentru acest post si guvernatorul Bancii Centrale a Irlandei, Philip Lane. Luis De Guindos, in varsta de 58 de ani, este ministru al Economiei…

- Infiintarea acestei comisii parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor care tin de modalitatea de desfasurare a votului din data de 21 iunie 2017, privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a fost solicitata de grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP. Parlamentarii…

- Zilele trecute TurdaNews semnala un fapt ingrijorator, din ansamblul de locuințe sociale de pe Nicolae Teclu s-a furat tot ce se putea fura, in urma hoților a mai ramas doar scheletul metalic al construcției. Read More...

- Au trecut doua zile de la apelul umanitar facut pentru Adrian Vințan, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia diagnosticat cu cancer de piele, iar oamenii cu suflet mare au dat dovada de unitate impresionanta pentru a-l ajuta. Vineri, 2 februarie, Adrian a postat un mesaj pe rețeaua de socializare prin…

- Autor: Stelian ȚURLEA Astazi vom prezenta doua cartici pentru cei foarte mici, cu foarte puțin text și desene minunate. Ursulețul Alb ca Neaua e carticica pentru serile de iarna, care-ți va incalzi inima. In toiul inghețat al iernii, un ursuleț ratacește prin zapada. Vantul sufla tare in timp ce el…

- Antrenorii Kilin Csaba si Adrian Trif au sunat adunarea pentru fotbalistii echipei Atletic Olimpia Gherla. La sfarsitul saptaminii trecute, pe terenul sintetic din Iclod, formatia clasata la sfarsitul turului pe locul 3 in clasamentul ligii a IV-a a sustinut prima partida de pregatire in acest intersezon.…

- FC Viitorul a incheiat cu bine cantonamentul de iarna, desfasurat in perioada 12 26 ianuarie, la Belek Turcia . Campioana Romaniei a avut in pregatire un lot de 30 de jucatori, dintre care 26 de fosti sau actuali internationali. Dintre acestia, 21 sunt produsi de Academia Gheorghe Hagi.Pe site ul oficial…

- Consilierul local FDGR Cristian Macedonschi a atras atenția in cadrul ședinței de Consiliul local Brașov, din data de 26 ianuarie, ca municipalitatea trebuie sa fie proprietar asupra pasajului din Centrul Civic din Brașov, de langa biserica de lemn. „Astfel, trebuie analizat cum a ajuns Tunele S.A.…

- Recenta apreciere a monedei euro pe pietele valutare este o sursa de incertitudine pentru perspectiva de inflatie in zona euro precum si pentru oficialii Bancii Centrale Europene, a declarat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În ultimele săptămâni,…

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, se va afla azi in atentia judecatorilor de la Curtea Suprema a Romaniei. Despre…

- Indicele referitor la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculat de IHS Markit, a crescut peste asteptarile analistilor, de la 58,1 puncte in decembrie la 58,6 puncte. Nivelul actual al indicelui sugereaza ca cresterea economica trimestriala din regiune se va apropia de 1-, potrivit…

- Subiectul ”blocul V03” revine in atenția cititorilor Dej24.ro, ca urmare a unui proiect de hotarare referitor la construcția de pe Dealul Florilor. Ședința va avea loc maine, cu incepere de la ora 15. Proiectul de hotarare cu numarul noua prevede ”aprobarea desfașurarii concursului de soluții finalizat…

- Imigratia din alte state ale Uniunii Europene pune presiune pe salariile din Germania, a avertizat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Financial Times (FT), preluat de Agerpres. Majorarea salariilor în cea mai mare economie europeană este doar uşor peste…

- O comisie formata in 2016 la solicitatea presedintelui Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, va publica in curand un plan referitor la lansarea unor obligatiuni ale zonei euro care sa aiba la baza datorii ale statelor membre, acestea avand rolul sa creasca siguranta financiara in regiune,…

- Presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, i-a atras atentia primarului Ion Lungu asupra faptului ca mai multe locuri de joaca au fost transformate in parcari. Mai mult, Dan Ioan Cusnir a aratat ca in unele cazuri s-a ajuns in situatia in care unele spatii de joaca, asa ...

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei, potrivit Rador care citeaza The Telegraph.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. FSLI da, intr-un comunicat, exemple de profesori platiți mult mai prost decit secretarele sau șoferii din Primarii,…

- Cea mai performanta echipa a Liceului cu Program Sportiv din Suceava dupa prima parte a acestui sezon competițional este cea de handbal masculin juniori II. Formația pregatita de antrenorul Iulian Dugan a caștigat toate cele 16 partide disputate pana in prezent in seria A a Campionatului Național. Pentru…

- Progresul spre o democratie deplina si angajamentul fata de statul de drept in Balcanii de Vest fie stagneaza, fie inregistreaza regres, in timp ce influenta Marii Britanii in regiune este in declin, arata o comisie a Camerei Lorzilor.Influenta Rusiei si a extremismului islamic se extinde, capturarea…

- Valerian Mihai Ciprian Lucan, fiul profesorului Mihai Lucan, doctorul in jurul caruia s-a declansat un urias scandal de coruptie, este singurul candidat pentru functia de medic primar specialitatea Urologie la Spitalul Judetean Suceava. Dosarul sau a fost admis, iar concursul va avea loc la data de…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu va pleca vineri in stagiul de pregatire cu Anderlecht, desi este aproape de despartire de echipa belgiana, anunta ziarul La Derniere Heure. Cotidianul mentioneaza ca nu se pune problema ca Stanciu sa nu se prezinte la stagiul de pregatire ca sa puna presiune…

- Sediul ITM Vaslui In contextul modificarilor legislative din acest an, ITM informeaza angajatorii vasluieni cum trebuie sa procedeze. Anul 2018 a adus cu sine majorarea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei și cu trecerea contribuțiilor la sistemul public de pensii și de sanatate in totalitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Banca Centrala Europeana (BCE) se pregateste de o schimbare majora de leadership care va culmina cu selectarea succesorului presedintelui Mario Draghi, un proces care va fi influentat atat de criterii...

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare spun ca pe parcursul ultimelor zile pe amplasamentul sondei de gaz de la Moftinu, care arde de 14 zile, s-au desfasurat operatiuni ample de pregatire a interventiei, in vederea captarii eficiente a gazului.