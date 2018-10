Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de octombrie a fost una pozitiva pentru leu care s-a apreciat fata de principalele valute, in timp ce indicii ROBOR au fost stabili, dupa ce BNR a imprumutat bancile comerciale. Dupa testarea de saptamana trecuta a pragului de 4,67 lei, euro a scazut ieri de la 4,6637 la 4,6596 lei,intr-o sedinta…

- Pompierii din Dallas au ajuns inaintea poliției, duminica noapte, la o casa din Fairpark, locul in care avea loc un scandal și din care s-au auzit mai multe impușcaturi. Cei 12 pompieri ajunși la fața locului s-au aflat intr-o situație periculosa. „Exista un barbat impușcat care se afla in casa unui…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, referindu-se la Darius Valcov, care a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar din Piata Victoriei, ca legea trebuie aplicata indiferent cine o incalca. "Noi tot timpul comentam in afara zonei respective. Si de la comentariu la comentariu…

- Mai mulți diplomați straini s-ar fi imbolnavit dupa ce au fost atacați cu microunde in capitala Cubei. Aceasta este concluzia trasa de oamenii de știința din SUA care au analizat peste 30 de cazuri, scrie libertatea.ro.

- In pietele din Capitala au aparut in vanzare primele coarne. Agricultorii spun ca in acest an au parte de roada buna si cer pentru un kilogram intre 15 si 20 de lei. Fructele sunt cunoscute pentru continutul bogat de vitamine.

- "... și da, are continuare pe bila neagra la buzunarul din stanga! A ieșit perfect la bila neagra! ... dar unde se duce bila alba? Atenție la bila alba! Ronnie a ratat si nu numai ca a ratat, dar a lasat poziție! ..." Intr-un fel, e ciudat sa remarci unele lucruri evidente așa de tarziu. Marius Ancuța,…

- O noua seara incarcata de emotii ii asteapta sambata aceasta pe cei trei jurati ai show-ului “Next Star”, de la Antena 1. Lidia Buble, Pepe si Dorian Popa, dar si prezentatorul emisiunii, Dan Negru, vor fi vizibil impresionati de povestea micutei Alexandra, o fetita de 14 ani din Covasna.