Comentariu AFP - Tradiţie franceză: Libertate, egalitate, fraternitate, revolte? Opt mii de manifestanti la Paris, potrivit prefecturii, peste 10.000 de grenade lansate de fortele de ordine, 133 de raniti si 412 arestari: manifestatia de sambata a 'vestelor galbene' - adica francezii infuriati de cresterea taxelor la combustibili si de politicile sociale si fiscale ale guvernului - a fost marcata de o 'violenta extrema si inedita', a recunoscut a doua zi prefectul politiei din capitala franceza, Michel Delpuech. Traditie a mobilizarii colective 'Arde Parisul' - a conchis presa straina, grabindu-se sa interpreteze protestul drept o confirmare a faptului ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani (45%) considera ca Germania ar trebui sa fie principalul partener al tarii noastre din Europa, 29% - Franta, 16% - Marea Britanie, arata un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului, 7% dintre respondenti afirma ca Rusia ar…

- Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC. Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. In tara sunt organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora voteaza la referendum in 378 sectii…

- Secțiile de votare din toata țara s-au inchis, sambata seara la ora 21,00, urmand sa se redeschida duminica dimineața la ora 07.00, pentru a se relua procesul de vot. Biroul Electoral Central a anunțat ca pana la ora 19,00, au votat la referendumul pentru definirea familiei 5,15% dintre alegatori. Prima…

- Sectiile se vor redeschide duminica, la ora 7,00, iar procesul electoral va continua pana la ora 21,00. In cele doua zile in care se desfasoara scrutinul, Biroul Electoral Central transmite datele referitoare la prezenta la vot la ora 11,30 pentru ora 10,00; la 14,30 - pentru ora 13,00;…

- Uniunea Europeana a importat aproape trei milioane de tone de cafea in 2017, cu aproape 5% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 8,8 miliarde euro, arata datele publicate luni de Eurostat cu ocazia Zilei internationale a Cafelei, informeaza AGERPRES . In randul statelor…

- In randul statelor membre, Romania este pe ultimele locuri, cu 13.791 tone de cafea importata in 2017, mai putin decat cele 23.725 de tone importate de Bulgaria, 16.526 de tone importate de Slovenia si 15.812 de tone importate de Grecia. De remarcat ca aceste state sunt mult mai slab populate decat…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piata auto…