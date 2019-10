Stiri pe aceeasi tema

- La 9 octombrie sunt omagiate victimele Holocaustului din Romania Foto: Adrian Lungu În fiecare an, la 9 octombrie sunt omagiate victimele Holocaustului din România. Data a fost aleasa deoarece în aceasta zi a anului 1941 a început deportarea evreilor din tara…

- Pentru a marca 78 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria si 75 de ani de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord la Auschwitz, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” organizeaza in Bucuresti o ceremonie de depunere de coroane…

- 'In plina precampanie electorala pentru alegerile prezidentiale, Ungaria incearca sa starneasca prin ricoseu noi tensiuni interetnice in Romania, pentru a mobiliza electoratul maghiar in sustinerea UDMR. In 2 octombrie, Ungaria a depus o solicitare la Consiliul Europei, pe tema presupusei ocupatii…

- Potrivit raportului asupra proiectului, „muzeul are sediul in Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei 218, sectorul 1”. Acest lucru va linisti controversa iscata in luna iunie, dupa ce era prevazut ca acest nou muzeu sa fie construit in curtea Muzeului „Antipa”.Imobilul cu opt niveluri este…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" a postat un mesaj pe Facebook, in care "dezaproba gestul unei persoane publice cu funcție de demnitar, care incearca in scop politicianist sa acrediteze asemanari intre președintele Iohannis și dictatorul nazist".Citește…

- Elizabeth Ungureanu este coordonatoarea proiectului. A fost la fata locului cu echipa de arheologi si a prezentat vineri descoperirile. „Aceasta descoperire intregeste tabloul tragediei din 1945", a spus ea la o conferinta de presa. Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie…

- Alexandru Florian, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, a vorbit luni pentru News.ro despre situatia in care se gaseste proiectul Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), despre declaratiile contradictorii facute…

- Deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a afirmat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca intentia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale anuntata joi - de a comasa patru institutii culturale intr-un complex care sa cuprinda viitorul Muzeu National…