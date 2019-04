Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce doua cladiri din Rio de Janeiro s-au prabusit vineri din cauza inundatiilor puternice care afecteaza metropola braziliana de cateva zile, potrivit O Globo si France 24, citeaza mediafax.ro.

- Capitanul avionului care s-a prabușit luna aceasta in Etiopia nu ar fi utilizat simulatorul de zbor pentru noul Boeing 737 MAX 8 inaintea zborului, a declarat un coleg al acestuia, citat de Reuters.Yared Getachew, capitanul avionului, ar fi fost programat pentru un training la sfarșitul acestei…

- Pilotul avionului Ethiopian Airlines prabusit duminica le-a spus controlorilor de trafic aerian ca are „probleme cu controlarea aeronavei”, cu putin timp inainte ca avionul sa dispara de pe radare, a declarat CEO-ul companiei aeriene.

- Inregistrarea conversatiei dintre pilot si turnul de control al traficului aerian detaliaza ultimele minute ale zborului. „Avea probleme cu controlarea avionului in zbor, asa ca a cerut permisiunea de a reveni pe aeroport", a spus Tewolde GebreMariam, CEO-ul Ethiopian Airlines. Acesta a adaugat ca pilotul…

- Printre cele mai importante daruri pe care Dumnezeu le-a lasat poporului roman se plaseaza, in poziție inițiala, numarul impresionant de sfinți. Buzaul se bucura din plin de acest prestigiu, fiind cunoscut și pentru partea sa religioasa. Amintim numeroasele biserici și manastiri care fac Buzaul cunoscut…

- Avionul aparținea Forțelor Aeriene Poloneze și s-a prabușit la doar patru minute de la decolare. Polonia a mai pierdut anul trecut un avion MiG-29. CITEȘTE PE DEFENSEROMANIA MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE PRABUȘIREA AVIONULUI DE VANATOARE MiG-29, DAR ȘI DESPRE STAREA PILOTULUI CARE S-A…

- Razvan Lucescu la 50 de ani! Antrenorul roman aflat in marș triumfal in Grecia, cu PAOK Salonic, s-a destainuit, povestind episoade amuzante din tinerețe și ce-l framanta sau il implinește in prezent. O casa așa cum oricine și-ar dori pentru sine și familia sa. Un living uriaș, eficient compartimentat,…

- Un cunoscut europarlamentar roman a ajuns in atenția publicului dupa ce site-ul sau oficial prezinta o serie de articole și fotografii indecente. Din primele informații, pare sa fie vorba despre opera unui hacker sau o expirare a domeniului.