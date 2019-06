Stiri pe aceeasi tema

- Represiunea manifestatiei din Piata Tiananmen la Beijing in 1989 a fost o decizie "corecta", a declarat duminica ministrul chinez al apararii, citand "stabilitatea" tarii de atunci, informeaza Reuters si France Presse, conform agerpres.ro. "Acest incident a fost o turbulenta politica si guvernul…

- Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat joi pentru presa ca Huawei colaboreaza cu guvernul Chinez, chiar daca nu recunoaște public acest lucru, potrivit CNBC. "Este fals ceea ce susțin, ca nu lucreaza cu guvernul chinez", a afirmat Pompeo. "Cel puțin în ceea ce-l…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat joi ca este "nepotrivit" sa se "lanseze un razboi tehnologic sau un razboi comercial impotriva oricarei tari", afirmatie facuta in legatura cu tensiunile dintre Washington si Beijing privind tehnologia 5G si operatorul chinez Huawei, relateaza AFP.…

- O fosta diplomata americana a pledat vinovat miercuri pentru ca a incercat sa-si ascunda interactiunile cu agenti chinezi, care au recompensat-o cu zeci de mii de dolari in schimbul unor informatii, relateaza France Presse. Candace Claiborne (63 de ani) risca cinci ani de inchisoare, iar sentinta in…

- In primele trei luni din acest an, PIB-ul Chinei a inregistrat un avans de 6,4%, similar cu nivelul din trimestrul patru din 2018, in timp ce analistii intervievati de Reuters se asteptau la o expansiune de 6,3%, transmite DPA. A doua economie a lumii este afectata de atenuarea cererii pe plan extern…