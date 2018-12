Comemorarea eroilor Revoluţiei la Satu Mare In fiecare an, data de 22 decembrie este un moment de meditatie, un moment de reculegere si de exprimare a omagiului intregii natiuni romane fata de eroii care, cu pretul vietii au luptat pentru Romania in Decembrie 1989. Evenimentele desfasurate in memoria eroilor Revolutiei au inceput in data de 20 decembrie anul curent cand a avut loc un moment de pomenire a eroilor inmormantati in Gherta Mica, Calinesti Oas si satul Bercu din comuna Lazuri. Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip si subprefectul, Altfatter Tamas au participat azi, 22 decembrie 2018 la manifestarile organizate cu ocazia… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

