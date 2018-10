Comemorarea eroilor martiri de la Moisei

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de lupta din Primul Razboi Mondial, in transee originale ale epocii, vor fi reconstituite sambata, in judetul Arges, in premiera pentru Romania, in cadrul unor activitati dedicate Centenarului Marii Uniri si cinstirii memoriei ostasilor romani cazuti pe front, a informat Ministerul Apararii Nationale…

- Vineri, 5 octombrie, de la ora 11.00, in Sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Județean Maramureș a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Cetațean de onoare al județului Maramureș academicianului Ion Pop, profesor universitar, poet, critic și istoric literar, fiu al Maramureșului, nascut in comuna…

- A fost sedinta festiva, vineri, la Consiliul Judetean. In anul Centenarului Marii Uniri, personalitati ale vietii culturale si sustinatori ai culturii buzoiene au devenit cetateni de onoare ai judetului.

- Vineri, 14 septembrie 2018, a avut loc savarșirea primei slujbe religioase in biserica mare a Parohiei „Sfantul Apostol Andrei” din municipiul Dej. In ziua sarbatorii „Inalțarea Sfintei Cruci”, de la ora 18:00, in biserica mare a Parohiei Ortodoxe „Sfantul Apostol Andrei” din Dej, a fost savarșita prima…

- Zeci de mii de pelerini se afla in ajun de Sfanta Maria la manastirile din judetele Maramures si Satu Mare, a precizat marti, 14 august administratorul Catedralei episcopale Sfanta Treime din municipiul Baia Mare a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Nifon Motogna. „Apreciem ca in toate…

- Marele rapsod Dumitru Farcas, cel mai mare taragotist al scenei romanești, a fost inmormantat joi dupa-amiaza, cu onoruri militare, in gradina casei parintesti din comuna maramureseana Grosi. Slujba de inmormantare a fost oficiata de episcopul ortodox Iustin Sigheteanul al Episcopiei Maramuresului…

- Pentru cei care au fost informati gresit cu privire la momentul inceperii Ceremonialului de sfintire a catargului cu drapel romanesc de la Biserica Sf.Dimitrie din Carei precizam ca ora este 18,30 potrivit celor declarate de col(r) Voicu Sichet din partea Asociatiei Civice Tempora din Satu Mare.…

- Platoul de marmura din centrul municipiului a gazduit, duminica, 29 iulie, un ceremonial prilejuit de sarbatorirea “Zilei Imnului National” al Romaniei. Evenimentul, organizat de Institutia Prefectului, a debutat cu un ceremonial religios, salutul drapelului si trecerea in revista de catre prefectul…