- Germania a salutat, sambata, eroismul autorilor atentatului esuat impotriva lui Hitler, acum 75 de ani, si al liderului lor controversat, colonelul Claus von Stauffenberg, relateaza AFP, EFE si dpa, potrivit Agerpres.In cadrul unei ceremonii la Berlin, in fata unor tineri recruti ai armatei…

- In cadrul conferintei traditionale de presa de vara de la Berlin, ea a subliniat inca o data ca se simte bine si ca poate exercita functia de sef al guvernului, in pofida episoadelor de tremurat. 'Personal, si eu sunt foarte interesata de sanatatea mea', a asigurat cancelarul german. Ea a precizat…

- Cancelarul german Angela Merkel a preferat sa se aseze la intonarea imnurilor nationale in timpul unei vizite oficiale marti, la Berlin, dupa mai multe episoade de tremurat in public care au ridicat intrebari cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. Angela Merkel s-a asezat pe un scaun alb,…

- Cancelarul german Angela Merkel a asigurat duminica ca guvernul sau isi va continua activitatea in pofida demisiei sefei partenerilor social-democrati, care a pus un pic in pericol o coalitie fragilizata de rezultatul in alegerile europene, potrivit AFP si dpa. "Ceea ce vreau sa spun in numele guvernului…

- Germania a cheltuit 23 de miliarde de euro, in 2018, pentru programe de integrare a peste un milion de refugiati, arata un document obtinut de agentia de presa Reuters și citat de Mediafax Este vorba de o suplimentare a fondurilor cu aproape 11%, de la suma de 20,8 miliarde de euro alocata de Germania…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut o vizita luni la o brigada de tancuri in nordul Germaniei, care formeaza in prezent nucleul fortei de reactie rapida a NATO, a carei conducere a fost preluata in acest an de Berlin, informeaza DPA.

- Presedintele sarb, Alexandar Vucic, a declarat ca nu remarca niciun interlocutor serios de partea kosovara pentru a continua dialogul intrerupt din luna noiembrie dupa ce Pristina a impus ''taxe vamale'' asupra produselor provenite din Serbia. Seful statului sarb a insistat ca, atat timp cat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul federal german Angela Merkel vor incerca luni, la Berlin, in cadrul unui summit al Balcanilor, sa relanseze dialogul intre Serbia si Kosovo, ale caror relatii se afla la cel mai scazut nivel dupa 20 de ani de conflict, informeaza AFP potrivit Agerpres.…