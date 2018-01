Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- Nu mai puțin de șapte autoturisme au fost avariate, in noaptea de luni spre marți, dupa ce un șofer care conducea autoturismul cu viteza, a derapat pe carosabil și a lovit mașinile aflate intr-o parcare pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. Evenimentul rutier a avut loc cu puțin inainte de miezul nopții.…

- O conferinta internationala de marcare a Zilei Internationale a Victimelor Holocaustului va avea loc marti, 30 ianuarie, la Zalau, la eveniment anuntandu-si participarea, conform organizatorilor, ambasadorii Statelor Unite si Ungariei in Romania, presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din…

- Peste 160 de elevi din Salaj au participat sambata, 27 ianuarie, la etapa județeana a Olimpiadei de Lingvistica “Solomon Marcus”, ce a avut loc la Scoala Gimnaziala “Simion Barnutiu” Zalau. Competiția se adreseaza elevilor de la clasele V-XII, subiectele fiind structurate pe trei secțiuni: antrenament…

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, precizand ca sustine educarea tinerei generatii…

- Ziua de 27 ianuarie a devenit Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului in urma rezolutiei 60/7, adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizatia Natiunilor Unite (ONU). Rezolutia ONU respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau partial, si felicita statele…

- Rezolutia adoptate la 1 noiembrie 2005 de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a transformat ziua de 27 ianuarie in zi internationala de comemorare a victimelor Holocaustului. Oficialii ONU respaing prin rezolutia respectiva « orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau partial,…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- O sala de expozitie unicat la nivel national, care reuneste tehnologii de ultima ora precum realitatea virtuala si cea augmentata pentru a da vizitatorilor posibilitatea de a admira piese valoroase de patrimoniu sau de a se plimba pe o strada romana din castrul de la Porolissum, va fi inaugurata…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA, și Tudorel Toader, ministrul Justiției, vor face o vizita comuna in orașul Zalau, unde vor fi primiți de primarul Ionel Ciunt. In delegația care urmeaza sa ajunga marți, 30 ianuarie, la reședința județului Salaj se vor afla și alte personalitați de vaza, scopul fiind acela…

- In 27 și 29 mai și 2 iunie 1944, 8.600 de evrei – femei, batrani, copii – din județul Salaj, care nu au fost duși la munca forțata in Ucraina, au fost deportați la lagarul de la Auschwitz, in trei transporturi. Averea le-a fost confiscata, iar evreii au fost duși pe jos in lagarul de tranzit – Ghetoul…

- Ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la București Foto: Arhiva / facebook.com/InstitutulElieWiesel. Federatia Comunitatilor Evreiesti a organizat, astazi, o ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la Bucuresti din 1941. În Piateta Sef Rabin…

- Delegația a fost condusa de presedintele acestei organizatii, David Harris, despre relatia Romaniei cu SUA, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relatia cu Statul Israel si rolul AJC in sustinerea dialogului Romaniei cu cele doua tari la nivel politic. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a discutat astazi, 19 ianuarie 2018, la Palatul Victoria, cu o delegație a American Jewish Committee (AJC), condusa de președintele acestei organizații, David Harris, despre relația Romaniei cu Statele Unite, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relația cu…

- Pentru prima data in ultimii ani, in judetul Salaj nu va fi organizata Gala Culturii. Evenimentul va fi inlocuit de o actiune caritabila, denumita “Impreuna pentru Iuliu Maniu”, prin care autoritatile isi propun sa stranga fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Badacin. Manifestarea,…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Activitatile prilejuite de Anul Centenarului vor continua in Salaj de Ziua Culturii Nationale, cand Biblioteca Judeteana “Ionita Scipione Badescu” Salaj va organiza un eveniment special. Astfel, luni, 15 ianuarie, de la ora 14, la Sectia Tineri&Adulti a Bibliotecii, situata in Cladirea Transilvania,…

- Imigrantii nou veniti in Germania trebuie sa viziteze fostele lagare de concentrare naziste pentru a fi combatuta aparenta intensificare a antisemitismului, a transmis miercuri Consiliul Central al Evreilor din Germania, care sustine astfel o propunere a unui politician palestiniano-german, transmite…

- Marele om politic Iuliu Maniu a fost omagiat luni, 8 ianuarie, la Zalau, la 145 de ani de la nastere. Manifestarile prilejuite de acest eveniment au dat startul Anului Centenarului in Salaj si au constat in depuneri de flori si jerbe la bustul liderului taranist, artizan al Marii Uniri de la 1 decembrie…

- Tricolorele lui Gheorghe Tadici au cedat toate confruntarile: 35-44 cu HC Zalau, 34-38 cu HCM Rm. Valcea și 26-32 cu SCM Craiova, caștigatoarea competiției. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 22:00, in judetele Gorj, in localitatile Tismana, Arcani, Balesti, Glogova, Godinesti, Pades, Pestisani, Telesti si in Mehedinti, in localitatile Baia de Arama, Bala si Ponoarele, se va semnala ceata, care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- O noua metoda de furt a fost “implementata” cu succes de catre infractori, la nivel național, astfel de cazuri fiind prezente din pacate și in Salaj. Metodele folosite de hoți pentru a-și duce la indeplinire activitatea infracționala sunt pe cat de diverse, pe atat de inventive. Pe langa infractorii…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Alexandru Moldovan Pantofi cu toc impodobiți cu decorațiuni de Craciun este ineditul cadou de sarbatori pregatit in acest an de un copil cu autism din Zalau. Pantofii-decorațiuni vor fi puși la vanzare pe o rețea de socializare, fondurile obținute urmand a folosite pentru achiziționarea de materiale…

- Aproximativ 700 de cadre didactice și peste 8.000 de preșcolari și școlari din 17 județe sunt implicați in ediția din acest an, a IV-a, a proiectului educațional de voluntariat și caritate "Petale-n vant", cea mai mare inițiativa de acest gen la nivel național, ce iși propune sprijine financiar…

- Asocierea in cooperative agricole a revenit puternic in atentia fermierilor in ultima perioada, pe de o parte datorita interesului crescut al retailerilor de a colabora cu micii producatori, dar si pentru ca aceste forme asociative si-au dovedit eficienta economica. „Asocierea este…

- Pantofi cu toc impodobiți cu decorațiuni de Craciun este ineditul cadou de sarbatori pregatit in acest an de un copil cu autism din Zalau. Pantofii-decorațiuni vor fi puși la vânzare pe o rețea de socializare, fondurile obținute urmând a folosite pentru…

- Sase tineri din judetul Salaj, doi dintre ei, minori, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT Salaj intr-un dosar de trafic de etnobotanice. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au comercializat droguri pe raza judetului in schimbul unor sume cuprinse intre 20 si 30 de lei/plic, substantele…

- Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat joi, 23 noiembrie, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la un lacas de cult (catedrala Sfanta Vineri din Zalau). Scopurile principale urmarite ale exercitiului au fost urmatoarele:…

- O noua zi, un nou protest la APIA Salaj. Angajații au ieșit, din nou, in fața instituției din Zalau, dupa ce delegația formata din 15 angajați in frunte cu liderul sindical Nicolae Brisc s-a intors noaptea trecuta de la București. Angajații au protestat din nou joi, intre orele 10 – 11, susținand ca…

- Zeci de tineri din judetele Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Alba și Botoșani au participat, in perioada 18-19 noiembrie, la prima editie a Concursului de chitara clasica organizat la Zalau de Liceul de Arta “Ioan Sima” Zalau, in parteneriat cu Centrul de Cultura și Arta. Evaluarea concurenților a fost…

- Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, ambasadoarea Franței, Michele Ramis, precum și ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, au participat, duminica, la o ceremonie comuna de comemorare a victimelor violenței și razboiului. Evenimentul, organizat în memoria victimelor razboiului,…

- Peste o suta de angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) Salaj au participat la un protest in fața sediului instituției din Zalau, joi, 16 noiembrie, incepand cu ora 10. Angajații sunt nemulțumiți de efectele pe care noua Lege a salarizarii le vor avea asupra veniturilor…

- Astazi, 16 noiembrie, la ora 12, la Centrul Cultural Reduta din municipiul Brașov, polițiștii Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații participa la o intalnire cu elevi din clasele terminale ale liceelor brașovene. Intalnirea are drept tema creșterea siguranței rutiere prin familiarizarea…

- Angajații Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Salaj vor intrerupe lucrul joi, 16 noiembrie, intre orele 9-12, și vor ieși in fața in fata sediului institutiei din Zalau, ca semn de protest fata de prevederile Legii Salarizarii, care, daca vor fi aplicate incepand din anul viitor,…

- "Am avut o sesizare la ora 15,50, prin apel pe 112, despre faptul ca in spatele unui imobil din localitatea Simleu Silvaniei a fost gasit cadavrul carbonizat al unui tanar in varsta de 19 ani. Acesta a fost transportat la morga pentru necropsie si stabilirea cauzei decesului. Cercetarile continua…

- „Facem investitii din fonduri proprii pentru ca piata e in miscare si nu am timp sa umblu doi ani dupa hartii sau stampile pentru fondurile europene.“ Fabrica de muraturi Murata Impex din Zalau, judetul Salaj, un business de 3,5 mil. lei in 2016, produce anual in jur de 600 de tone de…

- Bugetele locale sunt taiate de Guvern in medie cu 20 la suta Lucian Bode a spus, in cadrul conferinței de presa a PNL desfașurata vineri la Zalau, faptul ca impactul acestei masuri la nivel național este de aproximativ doua miliarde de euro, bani luați și prin care sunt sacrificate șansele de dezvoltare…

- Premierul Pavel Filip, insoțit de patru miniștri, iși continua vizita in Israel. Joi, dupa o serie de intrevederi oficiale, delegația moldoveneasca a vizitat locurile sfinte și a depus flori la complexul memorial al victimelor Holocaustului din Ierusalim.

- “Fotbal si feminitate” este proiectul demarat in urma cu cativa ani de Federatia Romana de Fotbal, prin care se urmareste promovarea fotbalului in randul fetelor, in competitie neavand dreptul sa evolueze jucatoarele legitimate. Faza finala a editiei din acest an a avut loc la Suceava, in perioada 3…

- In perioada 9 – 11 noiembrie 2017, la Teatrul Municipal din Carei și Castelul Karolyiva avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Regional de Teatru pentru tineri „Zilele Teatrului Tanar”. Prima editie a avut loc in cursul lunii septembrie 2016. Timp de 3 zile, elevi de gimnaziu, liceu și nu…

- Baza Sportiva “Fair-Play” din municipiu a fost timp de trei zile gazda primei editii a “Cupei ASPR” la minifotbal, un turneu rezervat persoanelor cu varsta de peste 40 de ani. La eveniment au fost prezente 11 echipe din Dolj, Hunedoara, Salaj, Alba, Galati, Giurgiu, Bacau, Brasov, Bistrita Nasaud, Bucuresti,…

- Cei doi absolventi ai Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalau eliminati de la Bacalaureatul din aceasta vara pe motiv ca ar fi incercat sa copieze au dat in judecata Inspectoratul Scolar Judetean Salaj, cerand anularea proceselor verbale prin care au fost sanctionati pentru fraudarea examenului.…