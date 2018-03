Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Trei femei si un barbat inarmat care luase ostatici intr-un centru pentru veterani de razboi din statul american California au fost gasiti morti, sambata, in camera in care erau baricadati, potrivit politiei locale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, miercuri, in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- La fata locului au sosit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta in interiorul unui dormitor și al unui hol pe o suprafața de aproximativ 60 mp. Femeia fost gasita carbonizata in dormitor, iar barbatul se afla in hol, in stop cardio-respirator,…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta ca bilanțul sa continue sa creasca in condițiile in care apogeul va fi atins in cursul zilei de marți și temperaturile deosebit de scazute vor fi inregistrate și

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Patru persoane au murit…

- Serviciile de informatii franceze apreciaza ca belgiano-marocanul Oussama Atar, considerat ca ar fi creierul atentatelor teroriste de la Paris si Bruxelles, ar fi decedat in urma cu cateva saptamani in zona de conflict siriano-irakiana, relateaza vineri publicatia belgiana Le Soir, citand postul…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Inceputul saptamanii vine cu vesti triste dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile: si anume ca doi romani au sfarsit, din cauza virusului gripal. In prima faza, luni s-a anuntat ca un bihorean in varsta de 67 de ani, diagnosticat cu virusul gripal tip A, si avand…

- Cel putin 19 persoane au murit si alte cateva zeci de oameni au fost raniti in urma unui accident produs astazi in Hong Kong. Potrivit Sky News, un autobuz supraetajat s-a rasturnat pe o parte. 37 de raniti au fost ...

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Cel putin zece persoane au murit pana acum din cauza gripei Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute,…

- Cel puțin patru persoane au murit și 225 au fost ranite – inclusiv turiștii – dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade, care a lovit marți marți seara Taiwanul, a declarat poliția locala. Incepand de miercuri dimineața, 145 ...

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- Cel puțin 41 de persoane au murit și alte cateva zeci sunt ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un spital de cardiologie, la camera de urgențe. Bilanțul continua sa creasca, iar pompierilor le-a trebuit mai bine de trei ore pentru a opri flacarile puternice.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Mai multe persoane, printre care si o adolescenta, au suferit hipotermii din cauza vremii reci. Doua persoane din raioanele Falesti si Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de inconstienta. Pacientii fiind in stare extrem grava au decedat in drum spre spital, transmite IPN.

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Este vorba de soferul masinii, un barbat de 35 de ani si de un pasager in varsta de 42 de…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Ambulanțierii satmareni au inregistrat cinci decese in perioada 22-27 decembrie. „In perioada 22-27.12.2017 au fost inregistrate 15 solicitari pentru sindroame diareice, 13 solicitari pentru dureri abdominale (colici biliare, gastrite acute, etc.), 15 solicitari pentru persoane in stare de ebrietate…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza news.ro citand bbc.com.

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- 18 persoane au murit, iar multe altele au fost ranite, intr-un incendiu care a avut loc la un centru de sport din Coreea de Sud, joi, scrie BBC. Incendiul, care a inceput la subsolul unei cladiri cu opt...

- Saptezeci si sapte de persoane au fost transportate la spitale in urma accidentului din statul american Washington, unde un tren de mare viteza a deraiat, potrivit Politiei, care a anuntat, de asemenea, ca mai multi oameni au murit, fara a preciza insa numarul acestora, relateaza CNN.

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Doua persoane si-au pierdut viata pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital, dupa un accident care a avut loc in judetul Mures. Accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Chetani. Din primele informatii, se pare ca un sofer a incercat sa efectueze o depasire riscanta…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…