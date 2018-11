Stiri pe aceeasi tema

- O mare de flori rosii de mac a inceput sa acopere piata Piata Regala (Koenigsplatz) din orasul german Munchen inainte de aniversarea a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, la 11 noiembrie, informeaza DPA. Florile rosii cu inaltimea de un metru, realizate din matase artificiala, sunt montate…

- Oficiul pentru Afaceri Externe și Commonwealth al Guvernului Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va susține eforturile autoritaților moldovenești in dialogul cu Oficiul pentru afaceri interne privind examinarea procedurii de simplificare a regimului de calatorii pentru

- Fortele de ordine britanice au procedat miercuri dupa-amiaza la 'explozia controlata' a unui pachet suspect a carui prezenta a fost semnalata intr-un parc din apropierea parlamentului, in centrul Londrei, a declarat un purtator de cuvant al Scotland Yard, citat de AFP. 'A avut loc explozia…

- Un grup format din 41 de elevi, profesori si reprezentanti ai unor autoritati din domeniul educational din Regatul Unit, Finlanda si Suedia a participat, la Targoviste, la activitatile gazduite si organizate de institutii de invatamant din judetul Dambovita in cadrul proiectului Erasmus + „NEETs – Not…

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Moscovei, scopul acestei actiuni fiind de a submina relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agentia de stiri Tass.

- Un medic a avertizat impotriva presupunerii „satisfacatoare” ca gripa care s-a raspandit in anul 1918 și a ucis zeci de milioane de oameni nu ar putea sa mai apara in secolul 21. Dr. Fari Ahmad a explicat ca un focar similar cu cel al gripei spaniole din 1918 ar putea sa apara din nou și sa se raspandesca…

- Noul film al regizorului Peter Jackson, despre Primul Razboi Mondial, realizat din inregistrari de arhiva restaurate si colorate, va fi prezentat in premiera la BFI London Film Festival, informeaza marti Press Association. Proiectul al carui titlu a fost anuntat recent - "They Shall Not Grow Old" -…

- Azi, la Focșani și Marașești, Romania sunt programate sa aiba loc ultimele manifestari in cadrul proiectului "Vrancea Eroica", destinate comemorarii eroilor cazuți in luptele din Primul Razboi Mondial.