- Peste 100 de persoane au participat, marți seara, la Monumentul Memorandiștilor din Cluj-Napoca la comemorarea a trei ani de la tragedia din clubul Colectiv. Oamenii au depus flori, au aprins lumanari și au ținut uni moment de reculegere in memoria celor 65 de victime ale incendiului.Participanții…

- Peste 100 de persoane participa, marti seara, la marsul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, pentru a arata ca nu a fost uitata ziua de 30 octombrie 2015. Oamenii spun ca tragedia a devenit un simbol, deoarece atunci s-a strigat pentru prima oara „Coruptia ucide”.

- Peste 100 de persoane protesteaza, joi seara, la Cluj-Napoca fata de decizia lui Tudorel Toader de a-l revoca din functie pe procurorul sef al Parchetului General, Augustin Lazar, si i-au cantat acestuia „La multi ani” de ziua sa de nastere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, care a fost prezent vineri, la Cluj-Napoca, a vorbit despre referendum. El a precizat ca nu este cel mai bun moment pentru acest referendum, dar chestiunea trebuie transata deoarece exista o initiativa a 3 milioane de romani. Fostul premier are interdictie…

- Filosoful Mihai Sora a scris duminica dimineata pe contul sau de Facebook, referitor la incendiul de la un bloc din Sectorul 5 din Capitala, ca in Romania „coruptia ucide, nenoroceste vieti, calca in picioare oamenii“, iar astfel suntem nevoiti sa pronuntam zilnic propozitia „se putea si mai rau“.

- Joi, politistii Biroului de Investigatii Criminale Cluj-Napoca au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 31 ani, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de talharie. In fapt, barbatul, la data de 15 iunie, in jurul orei 09.45, ar fi sustras prin folosirea violentei, de la…