Comedia Fierarii vine la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta

Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta gazduieste in data de 23 decembrie piesa "Fierarii" de Milos Nikolic, in regia lui Horatiu Malaele.Spectacolul incepe la ora 19:00, iar pretul unui bilet este de 130 de ron.Comedia "Fierarii" este un Cal Troian ce nu aduce in prim plan doar adulterul, abordat intr o cheie comica, ci si razboiul, cu dramele sale inevitabile, ambele contribuind sistematic la alienarea individului.Din distributie fac parte Horatiu Malaele, Maia Morgen ...