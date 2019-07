Stiri pe aceeasi tema

- Decizie importanta luata in CEx-ul PSD. Liviu Pleșoianu are unda verde in cursa pentru șefia PSD, anunța Antena 3. In cursa mai sunt inscriși și premierul Viorica Dancila, șeful interimar al PSD, senatorul Șerban Nicolae și Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.Citește și: Se contureaza…

- BERBEC: Primiți o suma mare de bani și aveți posibilitatea sa porniți o afacere. Comunicați foarte bine și aveți o putere de convingere care va ajuta mult pe plan social. TAUR: Astazi veti rezolva o problema ce tine de familie, pe care ati tot amanat-o.

- De astazi, Tara Piticilor din Parcul Tabacarie isi intampina vizitatorii cu o feerie cromatica. Primaria Municipiului Constanta, prin Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat, completeaza lucrarile de amenajare peisagistica prin plantarea a peste 30.000 de flori in cel mai indragit spatiu…

- Una dintre masurile introduse in numeroase orașe europene pentru a fluidiza traficul rutier este ca mașinile sa aiba verde pana in momentul in care pietonii ajung in apropierea trecerii și apasa un buton montat pe semafor. Cercetatorii austrieci au dus insa aceasta idee mai departe și au dezvoltat un…

- Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat cu energie verde, din sursa eoliana, anunța organizatorii care spun ca intenționeaza sa realizeze acest lucru incepand de la ediția de anul viitor. Festivalul de la malul marii isi propune sa devina, in 2020, primul festival de muzica din lume…

- Intrunita miercuri, 8 mai, Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal a luat decizia de a sanctiona cu trei puncte la masa verde clubul ACS Fotbal Comuna Recea, dupa ce a folosit un jucator intr-un meci in care acesta trebuia sa fie suspendat. Este vorba despre Brian Lemac, care a…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in acesta seara pe calea București, in apropierea Electroputere Mall. Potrivit polițiștilor doljeni, un barbat de 60 de ani, domiciliat in județul Olt, care conducea un autoturism un Opel ...

- Mod de preparare Salata de linte, porumb si somon afumat Spalati foarte bine lintea, apoi o lasati la inmuiat acoperita cu apa de seara pana dimineata. O scurgeti de apa in care a stat la inmuiat,apoi o puneti intr-o oala cu apa sa fiarba timp de 10-15 minute. O puneti intr-o strecuratoare…