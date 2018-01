Stiri pe aceeasi tema

- O statuie din centrul orasului Galati, care il infatiseaza pe poetul Mihai Eminescu alaturi de muza sa, este pazita de Politia Locala, deoarece hotii ii fura mana. Joi, cu doar 4 zile inainte de ceremoniile care marcheaza ziua de nastere a poetului national, un artist plastic a refacut monumentul.

- ArcelorMittal Galati furnizeaza otel pentru un vas de cercetare antarctic de aprovizionare si care are capabilitati de spargator de gheata, solicitat de guvernul australian si care va extinde explorarea in marile de sud si Antarctica. In prezent, nava, care va avea o lungime de 156 de metri, este construita…

- Pentru atunci cand doriți sa-i impresionați pe cei dragi cu un preparat gustos și altfel decat sunt obișnuiți, incercați aceasta salata orientala cu maioneza și cateva ingrediente mai speciale și succesul va fi garantat!

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem de calde pentru aceasta perioada. Cei care s-au ocupat de pregatirea crucilor spun ca acestea…

- Criticii noilor legi ce intra in vigoare in luna ianuarie in Marea Britanie avertizeaza in legatura cu aceste pedepse care impun ani grei de inchisoare, in condițiile unei crize actuale a penitenciarelor, și in legatura cu pericolul radicalizarii infractorilor in inchisori.

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate, dupa atacul din Sankt Petersburg. El a cerut intensificarea operațiunilor antiteroriste și eliminarea islamiștilor daca aceștia reprezinta pericole iminente.

- Construirea unei nave de mari dimensiuni este proces laborios si indelungat. La realizarea navei participa direct sau indirect (prin echipamentele furnizate) un „furnicar” de specialisti cuprins intre 1.000 si 3.000 de oameni, iar lucrarea se intinde pe cel putin sase luni. De cele mai multe ori, lucrurile…

- Statul platește 2,5 milioane de euro pentru lucrari la Autostrada Transilvania Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca deconteaza facturi in valoare de 2,5 milioane de euro pentru un lot din Autostrada Transilvania, tronsonul Targu-Mureș - Campia Turzii. Construirea…

- Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Galati va majora salariile brute cu 20% pentru a proteja castigurile nete ale angajatilor sai, ca urmare a aplicarii recentelor Ordonante de Guvern si in urma incheierii unui acord cu partenerul social.Potrivit unor surse sindicale, actul aditional de transfer…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca magistratii pot protesta spontan sau organizat "in calitate de cetateni". "In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile…

- Ies la iveala noi amanunte incredibile referitoare la una dintre cele mai mari tragedii aviatice din ultimii ani, disparitia avionului de pasageri Malaysia Airlines MH370. Este posibil ca avionul disparut deasupra Oceanului Indian in 2014, sa fi fost capturat de la distanța, iar resturile aeronavei…

- Sesizarile USR și PNL privind comisia speciala, la Curtea Constituționala Curtea Constitutionala discuta astazi sesizarile USR si PNL cu privire la hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei. …

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere facuta de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) privind infiintarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infractiunilor din Justitie", adica cele comise de judecatori si procurori.…

- Soluții pentru noua baza sportiva a lui ”U” Cluj: ”Investiția trebuie asumata de catre club” Președintele Universitații Cluj, Radu Constantea, a dezvaluit de unde vor fi obținute fondurile necesare pentru construirea noii baze sportive a clubului. În ultimele luni, s-au vehiculat mai multe…

- Deputat Viorica Chereches: „Persoanele cu dizabilitati sunt persoane speciale” Anual, pe data de 3 decembrie este marcata Ziua interna ționala a persoanelor cu dizabilitați (International Day of People with Disability). Deputatul liberal de Maramures, Viorica Chereches a transmis un mesaj de sustinere…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat ca ultimele propuneri de modificare a Legilor Justiției facute in cadrul comisiei speciale parlamentare sunt "regretabile" și "forțeaza bunul simț juridic". Prezent joi la Palatul Parlamentului, Augustin Lazar a fost întrebat…

- CapturAƒ impresionantAƒ a poliE›iE™tilor de combatere a criminalitAƒE›ii organizate din BistriE›a-NAƒsAƒud E™i ai DirecE›iei OperaE›iuni Speciale! AZn acest weekend au ridicat droguri A®n valoare de aproape 35.000 de euro, au arestat trei persoane au efectuat 4 percheziE›ii domiciliare.

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un rezultat net de 40 de milioane de lei, dublu comparativ cu cel consemnat in perioada similara din 2016, de 16,152 milioane lei, conform datelor remise luni Bursei ...

- Aproximativ 200 de persoane din localitatea Valea Lupului au protestat, astazi, timp de peste o ora la iesirea din Iasi, in dreptul restaurantului Popas Pacurari. Acestia solicita autoritatilor locale si nationale demararea proiectelor necesare construirii unor pasarele pietonale, care sa traverseze…

- ArcelorMittal a prezentat un raport ce indica o perspectiva importanta pentru cererea globala de oțel. Compania a inregistrat profituri in al treilea trimestru de 1,92 miliarde de dolari. Profitul a ajuns la 1,92 miliarde de dolari, in creștere cu 1,5% fața de așteptari. El se datoreaza rezultatelor…

- Romanii care vor sa profite de ofertele de Black Friday, care va avea loc pe 17 noiembrie la multe dintre magazinele online, ar trebui sa verifice pretul produselor pe care vor sa le cumpere inainte de ziua respectiva. Acesta este sfatul sefului Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Reprezentanții Sindicatului Țevi Sudate Arcelor Mittal Galați vor picheta marți, incepand cu ora 11:00, sediul Guvernului, nemulțumiți de faptul ca nu primesc sprijinul autoritaților pentru a livra țevile necesare realizarii gazoductului BRUA. "Implementarea proiectului magistralei…

- Dupa doua infrangeri la rand in Divizia Nationala de seniori la rugby, echipa CS Navodari s a impus astazi in etapa a sasea a campionatului, scor 14 11 in deplasare cu RCM Galati. Pregatiti de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase, oaspetii au punctat dintr un eseu si trei lovituri de pedeapsa.…

- Oprirea este determinata de finalizarea unei investitii majore, care se ridica la circa 30 de milioane de euro. Modernizarile vor creste eficienta productiei si calitatea produselor, dar si siguranta in munca.

- Combinatul siderurgic din Galati a oprit temporar, timp de o luna, fluxul cald, pentru lucrari planificate si extinse de investitii si mentenanta, in valoare de aproape 30 de milioane de euro, se arata intr-o declaratie de presa transmisa joi de directorul de comunicare din cadrul societatii, Dorian…

- Dom’ tovaras nea Bujor Prelipcean, zis ” Buj „, director al filarmonicii iesene si profesor la universitatea de artisticarii, trage la tarabe tv ca carasu’ la mamaliga cu avocado. Ori ca mistretul la stiuleti de popusoi pane. Sau, daca e sa fim rautaciosi, ca sugativa la damigeana. Recent, nea Buj s-a…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un memorandum pentru demararea procedurilor necesare in vederea construirii…

- Un numar de 150 de cursanti au participat, miercuri, la deschiderea celei de-a patra editii a Scolii de Ucenici, program anual de pregatire la locul de munca al viitorilor angajati, proiect demarat in 2014 de combinatul siderurgic din Galati, pentru a intineri echipa de metalurgisti. Potrivit coordonatorului…

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, din localitatea galateana Cosmesti, care lucreaza ca paznic la o societate din municipiul Tecuci, a ajuns in stare foarte grava la spital, dupa ce a fost muscat de patru caini ciobanesti. Barbatul, care lucreaza la o societate de la marginea municipiului Tecuci, a…

- La doi ani de la tragedia din clubul Colectiv din Capitala, galeria lui Dinamo a afișat doua mesaje amintind de momentele cumplite din noaptea de 30 octombrie 2015, cand 65 de tineri și-au pierdut viețile. "Corupția inflorește intr-un colectiv abuziv" și "Se spune ca timpul le rezolva pe toate, dar…

- Tanarul, care nu are permis de conducere, nu este la prima abatere. El a mai fost depistat de politisti in trafic in urma cu o saptamana. A incercat sa fuga si atunci, ca si de data aceasta. "La vederea echipajului de politie conducatorul auto a oprit autoturismul dar in momentul in care…

- Fiu de preot, parintele Ioan Grigorescu s a nascut pe 9 martie 1871 in comuna Urleasca, judetul Braila. Dupa ce a absolvit cursul inferior al Seminarului Teologic Ortodox din Galati, ca bursier al statului prin concurs, a intrat tot ca bursier la Seminarul Central din Bucuresti, pe care l a absolvit…

- Romulus Barbulescu s a nascut la Sulina in anul 1925. Meseria de marinar a tatalui sau a facut ca familia sa isi schimbe domiciliul in functie de traseele sale navale, astfel incat Barbulescu si a petrecut copilaria la Constanta si Galati.Fascinat de lumea teatrului, joaca pe diverse scene inca de la…

- Procurorii DIICOT Biroul teritorial Braila si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Galati - SCCO Braila au efectuat miercuri 34 de perchezitii domiciliare, in municipiul Braila, in judetele Galati si Dambovita si in localitatea Karlsruhe, Germania, intr-o cauza vizand destructurarea unui…

- Un elev de doar 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost batut la școala in Uliești, Dambovița. Baiatul a fost batut cu salbaticie de un coleg de clasa, cu un an mai mare. Cazul de violența este anchetat de polițiști care au deschis un dosar penal. Bataia a avut loc la școala din satul Croitori,…

- Conducerea Colegiului National „Vasile Alecsandri” din Galati vrea sa schimbe regulamentul intern in privinta accesului elevilor in afara unitatii scolare, dupa ce unul dintre acestia a transmis autoritatilor o petitie prin care reclama ca liceenii, inclusiv cei majori, sunt lipsiti de libertate deoarece…

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns în stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Galați, în urma unui accident petrecut în noaptea de sâmbata spre duminica pe DN26, în apropierea

- Un inginer automatist care a lucrat trei ani in Franța s-a indragostit atat de mult de produsele franțuzești de panificatie incat, intors in Romania, a reusit in scurt timp sa-si construiasca la Galați propria afacere de succes. La revenirea in țara, Adrian Serban, in varsta de 36 de ani, a simtit ca…

- „Dupa patru intalniri esuate cu administratia Telekom am hotarat sa facem acest mitting de protest, urmand ca in luna februarie, daca negocierile urmatorului CCM nu se vor solda cu o majorare salariala, sa trecem la greva. Conform legii, greva inseamna asigurarea unui procent de 33% din personalul…

- In acest moment, Directia Generala Anticoruptie sub coordonarea procurorilor de la judecatorie efectueaza perchezitii la Spitalul de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” din Galati, ajutati de jandarmi. Vom reveni cu amanunte.

- Primarii din Galați în-cearca sa obțina bani pentru reluarea lucrarilor, PNDL este o oportunitate, dar în multe cazuri obținerea banilor intra în blocaj birocratic. Inconsecvența celor care s-au perindat în ultimii 8 ani ani la conducerea Ministerului Educației…

- Motivul pentru care aparatul performant nu a fost pus in functiune este acela ca nicio autoritate a statului roman nu a prevazut fonduri pentru consumabilele necesare si pentru scolirea medicilor care-l vor utiliza.

- Fostul fundaș al naționalei Cristi Chivu a postat in cursul nopții trecute o fotografie pe contul sau oficial de Instagram alaturi de Gheorghe și Ianis Hagi pe imediat dupa ce aceștia s-au intalnit in Italia. Chivu a postat și un mesaj emoționant, in care i se arata recunoscator lui Hagi pentru intreaga…

- Un barbat din Galați și-a luat țeapa vieții lui dupa ce și-a inșelat soția, iar de la amanta a ramas doar... cu un gol in conturi! Acesta a dat-o pe femeie in judecata pentru a-și recupera "investiția" pe care a facut-o in relația sa extraconjugala, conform avocatura.com.

- David Manolescu este elev in clasa a VIII-a la Colegiul National ”Costache Negri” din Galati si a castigat medalia de bronz in acest an la o materie mai putin cunoscuta in Romania: limba Neogreaca. Dragostea pentru limba si dansul popular din Romania, dar si din Grecia l-au determinat sa ia decizia…