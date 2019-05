Combinatul Azomures se inchide pentru investitii de aproximativ 19 milioane euro Cel mai mare producator de ingrasaminte chimice din Romania, Azomures, a anuntat ca isi va inchide portile timp de o luna pentru revizia generala a echipamentelor, incluzand inspectia interna a depozitului de amoniac si inlocuirea unor echipamente, in cadrul unui proiect amplu de investitii, in valoare de aproximativ 19 milioane de euro.



"Inspectia interna a depozitului de amoniac, cu o capacitate de peste 10.000 de tone, este una dintre provocarile reviziei generale. In lunile premergatoare reviziei s-a realizat o inspectie exterioara folosind aparatura de ultima generatie. Un raport… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

