Stiri pe aceeasi tema

- Prima conferinta a „Pamantului Plat” din Romania va avea loc in aceasta toamna la Cluj-Napoca si va fi organizata de Adi Rus, un cetatean originar din Medias, care traieste de mai multi ani in Statele Unite ale Americii. A inceput facultatea de Constructii la Cluj-Napoca, apoi a plecat in SUA, unde…

- Politistii gorjeni s-au autosesizat cu privire la asociatia unui profesor din municipiul Targu Jiu, care este acuzata ca a abandonat aproximativ 150 de elevi din toata tara in diferite aeroporturi din lume. Tinerii se intoarceau din tabere organizate de Asociatia Young Partners For Civil Society Development…

- Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, alaturi de angajamentele in cadrul NATO si Uniunii Europene, reprezinta fundamentul profilului de securitate al Romaniei, a declarat, sambata, seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, in cadrul unei intrevederi avute cu comandantul…

- Ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard a declarat vineri ca se va intalni in urmatoarele saptamani cu reprezentanții din 19 țari intr-o incercare de a consolida sprijinul pentru planul de a stopa imigrația ilegala catre Statele Unite, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Rareș…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat marti crearea unei comisii speciale destinate sa puna in aplicare acordul privind imigratia ilegala incheiat cu Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. ''Avem un termen pentru a arata ca este posibil, datorita dezvoltarii…

- ​Endava, companie de servicii IT privata înființata acum 18 ani, a anunțat vânzarea catre Worldpay a diviziei fintech, care are în prezent 138 de angajați localizati în București. La solicitarea Worldpay, Endava a agreat sa permita exercitarea timpurie a opțiunii, a carei…

- Aproximativ 8.000 de militari din sase tari (Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria si Statele Unite ale Americii) vor participa, in perioada 3-24 iunie, la exercitiul multinational "Saber Guardian 2019" (SG19), condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR) si…

- 15 veterinari din Statele Unite ale Americii au venit la Chisinau pentru a ajuta la sterilizarea maidanezilor din oras. Acestia au fost invitati de edilii Capitalei, care le-au pus la dispozitie un cabinet mobil in incinta Necropolei de animale, a intreprinderii Regia Autosalubritate.