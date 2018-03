Combatere terorism. UE, plan pe termen lung Nicoletti a adus un omagiu victimelor atacurilor teroriste, aceste evenimente teribile ''ale caror efecte pot dura intreaga viata''.



''Poate parea aproape de neconceput ca fiinte umane sa incerce sa provoace atat de multa suferinta semenilor lor - fiind convinsi ca acest lucru va face ca intr-un fel sau altul cauza lor sa avanseze. Nu exista niciun ideal - religios, ideologic, politic - care poate justifica sacrificiul violent al unor fiinte umane nevinovate si lipsite de aparare'', a subliniat presedintele APCE.



- Presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Michele Nicoletti, a lansat duminica, cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor terorismului, un apel la solidaritate cu supravietuitorii atentatelor si cu cei care si-au pierdut rude sau prieteni in atacuri teroriste, releva…

- La data de 07.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au efectuat un numar 12 percheziții domiciliare,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au reținut, marți, 27 februarie, pentru o perioada de 24 de ore, doi barbați din Gorj pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc și introducerea…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Viorel Costache, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU "Dobrogealdquo;, a fost deferit Justitiei de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.Noul termen 23 martie…

- Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane pe traseul balcanic al migratiei ilegale, arata informatiile Politiei federale germane, la solicitarea revistei germane Welt am Sonntag.

- O tanara de 19 ani, este cercetata penal pentru trafic de ființe umane pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta s-a eschivat de la cercetarile penale pornite pe numele sau și a incercat sa se ascunda in Romania.

- Cei doi ar urma sa vorbeasca despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Intrebat daca inflatia de 4,3% este una ingrijoratoare, el a aratat ca aceasta este influentata de factori externi si interni. Intalnirea, saptamana viitoare"Normal…

- Procuratura Generala anunta ca, pe parcursul anului trecut, in republica au fost inregistrate 303 infractiuni legate de traficul de fiinte umane, fata de 286 inregistrate in anul 2016, noteaza Noi.md. Mai exact, anul trecut, au fost comise 122 de infractiuni de trafic de fiinte umane, trafic de copii…

- Guvernul anunta ca a reusit sa gasesca rezolvarea problemelor care au dus la haos luna trecuta, cand romanii au fost obligati sa depuna declaratai 600 la Fisc. Mininstrul Finantelor sustine ca joi avem prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600.…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat ca eforturile procurorilor pentru a imbunatati capacitatea de combatere a criminalitatii au fost compromise de dezbaterile pe legile Justitiei. Horodniceanu a mai…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzaților pentru corupere pasiva. Totodata, un evaluator va fi judecat pentru comiterea infracțiunii de luare de mita. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat în judecata cauzele penale în privința…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Magistrații Tribunalului Vrancea au dispus, in aceasta seara, emiterea de mandate de arestare preventiva pe numele a patru persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic și consum ilicit de droguri, introducerea in țara de droguri de risc, precum și fals material in…

- Angajatii Politiei de Frontiera documenteaza o moldoveanca banuita de organizarea si determinarea tinerelor la practicarea prostitutiei. Tanara de 29 de ani, originara din raionul Drochia, selecta fete cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani din localitatile rurale si care aveau o situatie materiala…

- "Doresc sa felicit Ambasada SUA pentru organizarea acestui eveniment si vreau sa va asigur ca veti avea un partener de nadejde in Guvernul Romaniei in prevenirea si combaterea traficului de persoane. (...) Angajamentul nostru, al Guvernului Romaniei, este fara echivoc. Dorim sa ne implicam si sa…

- La data de 30.01.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au surprins in flagrant pe inculpatii Preda…

- Unii angajați ai Primariei Chișinau continua sa faca abuz de funcție. Cel mai recent caz aparut in presa este despre fosta sefa a Directiei Generale Economie, Reforme si Relatii Patrimoniale (DGERRP) a Primariei Chisinau, Aliona Berdila.

- Dupa ce tentativele de preluare a lui Dinamo au esuat, investitorul indian Sanjeev Kumar s-a reorientat si si-a indreptat atentia catre beletristica. Indianul care la finalul lui 2016 a fost la un pas sa preia Dinamo si-a lansat un volum de poezii intitulat "Poezii de auto-descoperire: concepute, create…

- La data de 25 ianuarie 2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca impozitul pe venitul global va ramane in programul de guvernare. Potrivit presedintelui ALDE, Ministerul Finantelor va face ”o ampla si amanuntita” pregatire se va putea avansa un termen pentru introducerea acestuia. ”Impozitul global pe venit care a fost…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat la data de 16 ianuarie 2018, un numar de 13 perchezitii…

- Rata inflatiei ar putea creste in prima parte a anului, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Puseul inflationist" ar urma insa sa fie tranzitoriu. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au atacat la timp toate legile justitiei si legea ANI.

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- OPEC a reusit in acest an sa atraga de partea sa fondurile de hedging, astfel ca plasamentele in contracte futures pe termen lung au atins niveluri record, iar perspectivele sunt promitatoare cel putin pentru prima jumatate a anului 2018, transmite News.ro.

- Barbatul este suspectat ca in cursul anului 2017 a cultivat mai multe plante de cannabis cu scopul de comercializa drogurile. „In perioada iunie – decembrie 2017, in repetate randuri si in baza aceleisi rezolutii infractionale, fara drept, a detinut, vandut, distribuit, livrat, diferite cantitati…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Demian Ioan pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata.…

- Profesorul Mihai Lucan și fiul sau, Valeriu Ciprian Mihai Lucan, au fost reținuți de procurorii DIICOT! Initial, doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu si despre Sanda Rodica Baciu, fusesera retinuti. Acestia vor fi duși in fața judecatorilor…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua. Comunicat de presa al DIICOT: "La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Direcției de Investigații Criminale au efectuat cinci…

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…