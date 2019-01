Stiri pe aceeasi tema

- In premiera pentru Europa Centrala, Clever integreaza intr-o singura platforma serviciile de taxi cu cele de rent-a-car. Start-up-ul romanesc da tonul inovației pe piața de mobilitate urbana prin lansarea CleverGo, un agregator de oferte de transport rent-a-car care vine in completarea serviciilor de…

- COD RUTIER 2019. La finalul anului trecut a fost relansata aplicatia Zero la Mie, cu ajutorul careia utilizatorii care au consumat alcool pot afla timpul estimativ in care vor ajunge din nou la 0‰ alcool in sange. Aplicatia este rodul parteneriatului dintre Ursus Breweries, Politia Romana si Clever…

- Tot mai multe benzinarii din Bucuresti si din tara au inceput sa afiseze un pret de sub 5 lei pentru un litru de benzina, pe fondul scaderii preturilor la petrol pe plan mondial. In tara, cea mai ieftina benzina se gaseste in judetul Arges, in Campulung – 4.85 lei litrul, iar cea mai ieftina motorina…

- Potrivit organizatorilor, cea de-a treia editie a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc in perioada 4-7 iulie 2019, in Constanta.De asemenea, primele 10.000 de abonamente la un pret special, pentru editia de anul viitor, vor fi puse in vanzare pe data de 5…

- Incepand de astazi, clienții Speed Taxi pot plati cursa de taxi direct cu telefonul mobil, in numai 3 click-uri. Serviciul este disponibil prin mobilPay Wallet, singurul portofel digital din Romania cu care se pot face plați in toate mediile – in magazinele online ale comercianților, la casele de marcat…

- ​In ianuarie, prețul mediu pe metru patrat al unui apartament nou in Capitala, era de 1325 de euro. In septembrie, urcase la 1386 euro. E drept, și salariile crescusera de la 695 euro la 720 euro (calculate la cursul mediu lunar al BNR). Daca iei in calcul un apartament de suprafața medie de 70 de mp,…