Comandantul general al pompierilor parizieni: "Următoarele 90 de minute sunt cruciale" Jean-Claude Gallet, comandantul Brigadei de Pompieri a Parisului, a declarat ca urmatoarele 90 de minute sunt &"cruciale&" pentru salvarea catedralei, potrivit Mediafax citând CNN. &"Exista riscul ca clopotul sa cada. Daca se întâmpla acest lucru, se va prabuși turnul. Sunt pompieri în interiorul și exteriorul catedralei. Urmatoarele 90 de minute sunt cruciale&", a declarat acesta. &"Trebuie sa câștigam aceasta batalie și sa oprim extinderea flacarilor. Cel mai eficient este sa acționam din interior. Nu suntem siguri daca vom putea sa oprim extinderea incendiului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

