- Ministrul apararii american, Jim Mattis, a sosit marti dimineata la Kabul pentru o vizita surpriza, la doua saptamani dupa ce presedintele afgan Ashraf Ghani a propus negocieri de pace talibanilor, relateaza AFP si Reuters. ''Poate ca nu toti talibanii ar veni dintr-o data, am merge prea departe,…

- 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Najib Danish, pe Facebook. Doi morti si 12 raniti au fost transportati la spitalele din capitala, a declarat Mohammad Ismail Kawoosi, din cadrul Ministerului Sanatatii.Un…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul

- Un copil a fost ucis și mai multe persoane au fost ranite dupa ce o bomba a fost detonata in apropierea unui convoi oficial australian in Kabul, a anunțat Ambasada Australiei in Afganistan, citata de AFP. Fațadele mai multor cladiri au fost deteriorate, iar localnicii au povestit ca au auzit o explozie…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite – toti civili – dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand – dupa primele informatii – un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- Presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, ar putea recunoaste talibanii drept o grupare politica legitima intr-o noua incercare de a pune capat razboiului care dureaza de peste 16 ani, scrie The Guardian. Anuntul a fost facut la inceputul unei conferinte internationale ce are ca scop crearea conditiilor…

- Talibanii afgani i-au invitat marti pe americani sa ”doscute direct” cu reprezentantii lor in Qatar, o initiativa surprinzatoare dupa luni de escaladare a violentei, relateaza AFP. Apelul, postat pe site-ul lor, are loc cu o zi inainte de Conferinta pentru Pace de la Kabul - la care nu sunt onvitati…

- Talibanii afgani au cerut marti americanilor "sa discute direct" cu reprezentantii lor in Qatar in ajunul unei conferinte regionale de pace la Kabul, relateaza AFP. Este prima data in mai mult de doi ani cand insurgentii arata ca sunt dispusi sa participe la discutii pentru a pune capat conflictului…

- Guvernul turc a preluat controlul a peste 12 scoli din Afganistan conduse de o organizatie ce are legaturi cu clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de organizarea puciului esuat din Turcia in iulie 2016, a anuntat luni Ministrul afgan al Educatiei, relateaza dpa. Scolile vor fi de acum…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat, intr-o intalnire cu ministrul apararii nationale Mihai Fifor, ca Romania este un model in privinta alocarilor bugetare pentru aparare. De asemenea, Mattis a spus despre militarii romani din Afghanistan ca au castigat respectul tuturor prin curajul…

- Comandantul detasamentului AIAT, lt.col. Vasile Batinas, a declarat, miercuri, presei, ca în Afganistan militarii români au lucrat într-o echipa multinationala, care numara peste 150 de persoane provenind din 11 natiuni diferite ale coalitiei NATO. Acesta a precizat ca misiunea,…

- Detasamentul AIAT din cadrul Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Floresti, judetul Cluj, format din sase militari, a fost repatriat miercuri din Afganistan, unde a avut drept misiune consilierea si acordarea de asistenta pentru doua institutii de invatamant militar. Comandantul detasamentului AIAT,…

- Militarii clujeni repatriati din Afganistan, distinsi de MApN cu "Emblema de merit in slujba pacii" Detasamentul AIAT din cadrul Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Floresti, judetul Cluj, format din sase militari, a fost repatriat miercuri din Afganistan, unde a avut drept misiune consilierea si acordarea…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang. Biroul Politic General…

- Planul de a suplimenta cu o noua racheta de croaziera arsenalului nuclear al SUA vizeaza obținerea unui efect de parghie in negocierile cu Rusia, a declarat secretarul american al Apararii, James Mattis, potrivit Radio Liberty. Washingtonul incearca astfel sa convinga Moscova sa opreasca incalcarea…

- Autoritatile afgane au arestat unsprezece persoane in urma valului de atentate care a zguduit recent tara, a declarat vineri presedintele Ashraf Ghani, anuntand ca un 'nou plan de securitate pentru Kabul' ii va fi prezentat duminica, transmite AFP. 'Unsprezece persoane sunt…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Generalul rus care a fost ucis anul trecut in Siria, a fost anterior comandantul unei unitati militare importante a separatiștior din sud-estul Ucrainei, susține Reuters, care citeaza sursele sale. Este vorba despre comandantul cu apelativul ”Tuman”, care in Donbas folosea numele de „general Primakov”.…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC. UPDATE Atacul a fost revendicat de ISIS Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat luni atacul comis mai devreme asupra Academiei militare din Afganistan, situata la Kabul, soldat cu cel putin cinci morti in randul soldatilor, intr-un context de mare tensiune ce releva ca insurgentii si-au inmultit operatiunile, relateaza AFP.…

- Un atac era in curs luni dimineata in zori asupra Academiei Militare din Kabul, au indicat mai multi responsabili pentru AFP. Atacul a inceput la ora locala 5,00 (0,30 GMT), cu tiruri de racheta urmate de focuri de arma automata si grenade, si continua aproape trei ore mai tarziu, potrivit…

- Bilantul atentatului de sambata, de la Kabul, a ajuns la 103 morti si 235 de raniti, printre victime aflandu-se numerosi politisti, a anuntat, duminica, ministrul de Interne, Wais Barmak, informeaza AFP."Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor…

- Update – 13:24 – Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis, ieri, in centrul capitalei afgane, Kabul, a crescut la 103 morti si 235 de raniti. Printre victime se numara si multi politisti. Ministrul afgan de interne a declarat ca cel putin doua vehicule, care au fost vopsite pentru a parea ambulante,…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national în Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborât în…

- Guvernul de la Kabul a decretat, astazi o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza DPA. Nivelul de alerta ramane la cel mai inalt nivel la Kabul dupa atentatul…

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis sambata in capitala afgana, Kabul, si revendicat de talibani a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, transmit agentiile internationale de presa, citand un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii. ‘Bilantul este acum de 95 de morti si 158…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise in atacul asupra Hotelului Intercontinental din Kabul la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit unui responsabil al Ministerului Sanatatii, in timp ce bilanturi contradictorii continua sa circule alimentand confuzia, relateaza joi AFP. "Avem 25 de decese la…

- Printre victimele atacului de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul se afla si cetateni americani, a declarat, marti, un reprezentant al Departamentului de Stat, citat de AFP. "Putem confirma ca sunt si americani printre persoanele ucise si ranite", a declarat oficialul, fara a prezenta un…

- Printre victimele atacului unui comando de rebeli talibani asupra Hotelului Intercontinental din Kabul in weekend figureaza si cetateni americani, a indicat marti un responsabil al Departamentului de Stat, citat de AFP. ''Putem confirma ca exista cetateni americani printre cei…

- IMAGINI ATAC TERORIST intr-un HOTEL DE LUX. Momente de groaza. Mai multi oameni au fost ucisi Trei indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN. Interventia fortelor…

- Paisprezece straini si patru civili afgani au fost ucisi in atacul intreprins in noaptea de sambata spre duminica de catre talibani asupra Hotelului Intercontinental din Kabul, a anuntat Ministerul afgan de Interne, citat de agentia DPA. Printre strainii ucisi figureaza un kargaz, un grec,…

- Rebelii talibani au revendicat duminica atacul lansat sambata seara de un comando armat in hotelul de lux Intercontinental din Kabul, in cursul caruia cel putin sase persoane au fost ucise, relateaza AFP. "Ieri seara, hotelul Intercontinental a fost atacat. Atacul a fost efectuat de cinci…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Cel putin patru atacatori se aflau sâmbata seara în incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate în cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime…

- Comandamentul Central al armatei SUA a anuntat vineri ca este 'in comunicare continua' cu armata pakistaneza, dupa ce comandantul acesteia a afirmat ca 's-a simtit tradat' din cauza criticilor SUA potrivit carora Pakistanul nu a facut suficient pentru a lupta impotriva terorismului, relateaza Reuters.…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Sase persoane au fost ucise intr un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, relateaza Digi 24. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu se in timp ce angajati agentiei se indreptau…

- Vicepresedintele american Mike Pence a efectuat o vizita-surpriza in Afganistan, joi, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Ashraf Ghani, relateaza AFP, conform news.ro.Pence - reprezentantul de cel mai inalt rang din administratia Trump care viziteaza tara pana in prezent - a sosit…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit joi in Afganistan pentru o vizita surpriza in timpul careia s-a intalnit mai ales cu presedintele Ashraf Ghani, informeaza AFP. Mike Pence, cel mai inalt responsabil al administratiei Trump care s-a dus in aceasta tara pana acum, a sosit la…

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…