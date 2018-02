Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si presedintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, s-au intalnit vineri si si-au strans mana, inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, transmite agentia Yonhap, citata de AFP.

- Editia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarna, gazduita de PyeongChang intre 9 si 25 februarie, a fost declarata deschisa oficial de catre presedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in, vineri, in cadrul unei ceremonii spectaculoase. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde a asistat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie…

- Experiența completa a Jocurilor Olimpice cu noile canale Eurosport 3, 4, 5, la UPC Romania Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC Romania, care a lansat in grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si seful de stat onorific nord-coreean Kim Yong Nam s-au intalnit vineri si au dat mana inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din Coreea de Sud, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de AFP. Kim Yong Nam,…

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- Avionul la bordul caruia se afla sora liderului nord-coreean Kim Jong-un si seful statului oficial al Coreei de Nord a aterizat vineri in Coreea de Sud - o premiera istorica, cu cateva ore inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna, relateaza AFP, conform news.ro.Avionul, cu inscriptia…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. ACTUALIZARE 9 februarie. Ceremonia de deschidere a JO de la Pyeongchang 2018, in direct la TVR și la Eurosport…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. LIVE BLOG Jocurile Olimpice de iarna 2018, program și rezultate. Competiția de la Pyeongchang e transmisa…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Papa Francisc a salutat miercuri defilarea comuna a delegatiilor celor doua Corei, prevazuta pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, un gest care "da speranta intr-o o lume mai buna, in care conflictele de rezolva in mod pasnic", informeaza AFP. "Traditionalul…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, a anuntat marti Guvernul de la Seul

- Coreea de Sud a desfașurat 900 de soldați pe strazi, dupa ce 1.200 de garzi de securitate au fost retrase in urma contactarii unui virus, in campusul Jocurilor Olimpice de Iarna din Pyeongchang.

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta comuna intre Guvernul nord-coreean si reprezentanti ai partidului si unor organizatii de la Phenian, Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) apreciaza ca toti coreenii ”trebuie sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea intre Nord si Sud”, dand…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Cele doua state au cazut de acord sa participe la JO 2018 sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata.Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput discutiile despre planul…

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Propunerea vine dupa ce Kim Jong-un a declarat ca intentioneaza sa trimita o echipa la Pyeongchang, in Coreea de Sud, pentru Jocurile Olimpice care vor avea loc in luna februarie, transmite BBC. Kim Jong-un a declarat ca cele doua state ar trebui "sa se intalneasca urgent pentru a discuta…

- Comitetul International Olimpic (CIO) ar putea ridica suspendarea Rusiei in momentul ceremoniei de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, pe 25 februarie. Daca Rusia, suspendata marti de CIO de la viitoarele JO de iarna, respecta "toate deciziile" luate impotriva sa, sportivii…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…