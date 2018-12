Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au lansat duminica seara un atac aerian asupra mai multor poziții guvernamentale din sudul orașului al-Sukhana, situat in estul Siriei, a declarat o sursa din armata siriana, citata de agenția de presa siriana SANA, potrivit Mediafax. Conform declarațiilor sursei, atacul a avut…

- Talibanii, NATO si surse oficiale afgane au anuntat duminica moartea unui membru al statului major militar al talibanilor, Abdul Rahim Manan, care a fost ucis sambata seara de o drona a fortelor armate americane, relateaza AFP. Abdul Rahim Manan a fost, de asemenea, considerat guvernator…

- George Herbert Walker Bush, a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat, in seara zilei de 30 noiembrie 2018 (potrivit orei locale), fiul sau, de asemenea ex-presedinte, George Walker Bush, transmit AFP si EFE. Cel de-al 41-lea presedinte al SUA (1989-1993), George Herbert Walker Bush s-a nascut la 12…

- Statele Unite, Canada si Mexicul au semnat vineri, la summitul G20 din Buenos Aires, noul acord comercial, informeaza Sky News, potrivit Mediafax."Tocmai am semnat unul dintre cele mai importante, cele mai ample, acorduri comerciale din istoria Statelor Unite si a lumii", a declarat Donald…

- Statele Unite si Marea Britanie se apropie de finalizarea unui acord privind traficul aerian care le va permite companiilor aeriene britanice sa isi continue activitatile in mod normal post-Brexit, afirma surse citate de cotidianul Financial Times conform mediafax. Chiar daca acordul nu va…

- Ninsorile abundente din nord-vestul Statelor Unite ale Americii au dat peste cap planurile de vacanta ale americanilor. Peste 1.200 de zboruri din mai multe state au fost anulate din cauza viscolului.

- In Statele Unite este Ziua Recunostintei, o sarbatoare de familie. Ca in fiecare an, sarbatoarea a fost precedata de aglomeratia cumplita din traficul rutier si aerian, informeaza digi24.ro.Milioane de americani au plecat la drum, in ultimele 12 ore, din orasele in care traiesc spre cele in…

- Forte talibane inarmate cu armament greu au distrus sambata podurile din apropierea orasului Ghazni din centrul Afganistanului, intrerupand autostrada care leaga capitala Kabul de sudul tarii, au anuntat oficialii afgani.La doua luni dupa ce fortele afgane, sprijinite de fortele Statelor Unite,…