- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au gasit la controalele facute in hypermarketuri din Bucuresti și Ilfov peste alterat sau pastrat la temperaturi necorespunzatoare și au retras de la vanzare 1,6 tone de marfa, dand amenzi de 200.000 de lei. Șeful Autoritații pentru Protecția Consumatorilor,…

- Peste doua saptamani se deschid piscinele din țara. Activitatea e deja in toi pentru ca pregatirile sa fie finalizate la timp. Toti spun ca preturile pentru acces la piscina vor ramane neschimbate. La o piscina din apropierea Capitalei, muncitorii s-au impartit pe grupuri.

- Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, in ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement si Sport ''Muresul'' din Targu Mures, care este vizitat anual de peste 200.000 de turisti, iar cu aceasta ocazie Casa de Oaspeti a Primariei a oferit…

- Doua hoteluri de patru stele din Mamaia vor fi sanctionate de comisarii de la Protectia Consumatorului din cauza conditiilor improprii descoperite in unele camere si in bucatarii, informeaza Mediafax. Zeci de kilograme de produse au fost retrase de la consum, ...

- Autoritatile constantene se pregatesc de inceperea sezonului estival. Astfel, reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral au declarat ca lucreaza in continuare la pregatirea tronsoanelor pentru primirea turistilor. Referitor la desfasurarea lucrarilor de pregatire a plajelor in vederea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societatilor comerciale, care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Constanta, in conformitate cu obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii. Pe baza actiunilor prevazute in Programul cadru pentru…

- Controale in cluburi, in weekend. Pompierii au dat amenzi de 4500 de lei și 5 avertismente. Pompierii au facut 5 controale in cluburi și discoteci, in noaptea de sambata spre duminica, in urma carora au dat 5 amenzi, in valoare de 4500 de lei și 5 avertismente, pentru deficiențe care cresc riscul de…

- Autoritatea vamala din Ucraina iși sisteaza temporar activitatea in legatura cu efectuarea unor lucrari de mentenanța la rețelele de alimentare cu energie electrica a serverelor din gestiune.