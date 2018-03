Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul videoconferintei ce a avut loc astazi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut declaratii despre masurile luate pentru a proteja cetatenii de conditiile meteo periculoase. La ultimul episod de iarna, care a vizat intreaga zona a Balcanilor, au fost probleme si in Bulgaria si implicit au…

- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Pompierii timișoreni au intervenit in forța pentru lichidarea unui incendiu la un magazin din complexul comercial... The post Intervenție in forța a pompierilor timișoreni: 27 de oameni, cu șase autospeciale de stingere, doua autoplatforme și un echipaj SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- In condițiile schimbarii vremii, a accentuarii precipitațiilor și a racirii accentuate in aproape toate zonele țarii, Ministerul Afacerilor Interne a pregatit aproximativ 5.000 de forțe de intervenție și 2.300 de mijloace in sprijinul comunitaților. Duminica, intre orele 08.00 – 23.00, este in vigoare…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Pompierii intervin, vineri, pentru recuperarea unui pod plutitor de pe raul Mureș, din zona Paraul Iovului, cu o barba și trei autospeciale. Detașamentul Alba Iulia intervine cu o barca și trei autospeciale pentru recuperarea unei brudine aflate in deriva pe raul Mureș, anunța ISU Alba. Apele raului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a informat ca pana joi dupa-amiaza inundatiile au afectat 35 de localitati din 14 judete si s-au inregistrat dificultati privind circulatia pe trei drumuri nationale, 10 drumuri judetene si pe un tronson de cale ferata. Conform unui comunicat de presa…

- Astazi in incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost donate doua autospeciale și a echipamentului de intervenție oferite pentru salvatorii și pompierii din stanga Nistrului de „Operațiunea Florian" din Marea Britanie.

- Ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Palatul Parlamentului ca impactul bugetar pentru plata orelor suplimentare pentru politisti este de circa 200 de milioane de lei, dar este sustenabil. "Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel…

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Dupa ce ministrul de Interne a anuntat ca angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut vor putea fi platiti pentru orele suplimentare, Sindicatul National al Politistilor spune ca sumele vor fi insignifiante si ca revendicarile sunt mai complexe. Acestia…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca este necesara introducerea posibilitații plații orelor suplimentare pentru angajații ministerului din serviciul operativ sau care desfașoara activitați cu caracter neprevazut.

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, a susținut luni, 5 martie a.c., o declarație de presa referitoare la salarizarea personalului MAI. Redam, in continuare, textul declarației de presa: ”In perioada urmatoare se va discuta in Parlament proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de…

- Ministerul Afacerilor Interne considera necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii care desfasoara activitati deosebite cu caracter operativ sau neprevazut, a declarat luni ministrul Carmen Dan. Ministrul a precizat, intr-o conferinta de presa, ca,…

- Ministrul de Interne a anuntat ca orele suplimentare efectuaze de cadrele MAI ar putea fi platite, daca nu pot fi recomensate cu libere. Decizia vine pe fondul nemultumirii tot mai mari a sindicatelor din politie.

- Ministrul de Interne a anuntat, luni, ca MAI considera necesara introducerea platii orelor suplimentare pentru angajatii din subordine, Carmen Dan precizand ca, daca amendamentele care prevad acest lucru, sunt adoptate in Parlament, primele plati vor putea fi facute in iulie 2018.

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- ”Nu am vrut sa lasam sa treaca Ziua Protectiei Civile fara a mai face un pas pentru pregatirea populatiei. Astfel, a fost creat un portal unic pe care populatia poate sa acceseze toate informatiile necesare pe situatii de urgenta, pentru pregatirea lor. In loc sa caute pe site-ul IGSU, pe site-ul…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, in unanimitate, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Inainte de votul final, Liviu Dragnea a felicitat Guvernul Tudose…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, de la inceputul avertizarilor meteorologice si pana in prezent, s-a actionat pentru deblocarea a 450 de persoane ramase inzapezite pe diverse cai rutiere si au avut loc 45 de interventii pentru salvarea a 51 de persoane aflate in situatii cu risc medical.…

- In cadrul intalnirii, ministrul afacerilor interne a anunțat ca primele masuri pentru gestionarea situațiilor de urgența generate de vremea severa au fost luate inca de la momentul emiterii avertizarilor meteorologice. Astfel, in cursul zilei de ieri au fost relocate forțe ale ISU din județele…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, cod galben de vant puternic in judetele Sibiu si Caras-Severin. Atenționarea nowcasting este valabila pe durata urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in localitatile Sibiu, Talmaciu, Rosia, Selimbar, Turnu Rosu si in…

- Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave in legatura cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului roman care ar trebui sa urmareasca, in exclusivitate, aplicarea legii. Inregistrarile devastatoare facute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plangerile penale depuse…

- Laura Codruta Kovesi a spus, intrebata de un jurnalist daca a primit o solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la DNA Ploiesti, ca ii va raspunde institutional lui Carmen Dan. Sefa DNA a spus, intr-o conferinta de presa , ca nu a primit nicio solicitare din…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- ”Am inceput sa facem lucruri bune, vom continua sa facem lucruri bune”, a declarat Carmen Dan dupa sedinta CExN al PSD.Ea a precizat ca unul dintre obiectivele sale este reformarea Politiei. ”Jandarmeria, alta prioritate care nu a aparut acum, de a dota aceasta arma importanta a ministerului…

- Angajați ai aeroportului, pompieri, jandarmi, polițiști, procurori și lucratori DIICOT au simulat intervenția in urma exploziei unei bombe intr-un avion, urmata de o aterizare de urgența și de un incendiu la aparatul de zbor. Simularea s-a desfașurat joi seara. Alarma a fost data in jurul…

- Cinci judete sunt sub avertizare cod galben de ceata, joi dimineata, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea este scazuta inclusiv pe mai multe drumuri nationale si judetene, informeaza news.ro.Judetele aflate sub avertizare cod galben de ceata, pana la ora 10.00, sunt Gorj, Galati,…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Decizii privind conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane ar putea fi luate miercuri, premierul interimar Mihai Fifor anuntand ca situatia generata de scandalul politistului acuzat de pedofilie "va fi analizata cu foarte mare atentie", in cursul acestei zile.Premierul intermar…

- Cincisprezeci mii de pompieri, politisti si jandarmi cu mii de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele aflate sub incidenta codului galben de ninsori, vant si polei, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). cei care urmeaza sacalatoreasca sunt sfatuiti sa se informeze asupra…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis astazi o radiograma catre Institutiile Prefectului din judetele aflate sub atentionarea de Cod Galben emisa pentru intervalul 16 ianuarie, ora 17.00 17 ianuarie, ora 20.00, pentru a se asigura ca autoritatile locale sunt pregatite sa gestioneze aceasta situatie.…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara astazi primul exercitiu de alarmare a populatiei din 2018. Acesta are drept scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila si va avea loc astazi, in intervalul orar 10.00 ndash;…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila va avea loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Vor fi actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele. Potrivit IGSU, intre…

- Doua incendii de proportii au distrus, aproape in intregime, doua gospodarii din comuna Urechesti, in luna decembrie a anului 2017. In ambele cazuri pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. Primul incendiu a cuprins anexele unei gospodarii si acoperisul…

- In aceasta noapte, in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului Afacerilor Interne privind programul de lucru al personalului ministerului, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal, informeaza un comunicat de presa.Textul proiectului de act…