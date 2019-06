In urma avertizarilor de cod portocaliu de inundații transmis de INGHA și de cod portocaliu de ploi abundente transmis de ANM, ministrul Internelor, Carmen Dan, a convocat, luni, comandament de urgenta la MAI. Carmen Dan a anunțat in aceasta dimineața masurile luate in județele afectate de inundații, dupa atenționarile de tip nowcasting emise de INGHA și ANM. Știu ca mai urmeaza sa actualizam cu noi coduri. In jur de 80 dintre aceste avertizari au fost de fenomene periculoase imediate. Multe dintre acestea au fost de cod roșu sau portocaliu, ceea ce inseamna ca nu am avut mult timp la dispoziție…