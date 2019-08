Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (26 ani) a reusit, marti, sa treaca de primul tur al calificarilor de la ultimul turneu de Mare Slem al anului – US Open, care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii. Sportiva din Sinaia, aflata pe locul 141 in clasamentul mondial…

- Presedintele american Donald Trump a acordat Braziliei statutul de aliat militar major non-NATO al Statelor Unite, ceea ce va facilita achizitionarea de catre Brazilia de armament american sofisticat, relateaza AFP.

- Reuniți vinerea și sambata trecuta la Osaka, in Japonia, liderii țarilor membre ale G20 au purtat negocieri pana in ultimul minut, indeosebi asupra celor doua teme din cele mai spinoase aflate pe agenda reuniunii – comerțul și adoptarea unor masuri pentru combaterea efectelor schimbarilor de clima.…

- Productia de ciment este responsabila pentru 7% din emisiile globale de CO2, mai mult decat toate camioanele din lume, insa chiar si asa marii producatori mondiali de ciment precum LafargeHolcimdin Elvetia si Votorantim Cimentos SA din Brazilia spun ca clientii lor nu se grabesc sa adopte o alternativa…

- "In virtutea exercitarii depline a suveranitatii noastre am ordonat deschiderea punctelor de frontiera cu Columbia din statul Tachira incepand cu aceasta sambata, a anuntat pe Twitter seful statului venezuelan.Maduro nu a precizat daca a autorizat si realizarea de transporturi pe podurile…

- Donald Trump a ajuns luni în Regatul Unit, împreuna cu soția sa Melania, pentru o vizita de trei zile. Chiar înainte ca avionul sau sa aterizeze pe aeroportul Stansted, liderul de la Casa Alba l-a criticat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, scriind pe Twitter ca acesta este un ”ratat…