- Initiate sub egida Norvegiei in mai, la Oslo, transferate apoi in Barbados, discutiile dintre opozitia grupata in jurul presedintelui parlamentului Juan Guaido si guvernul presedintelui Nicolas Maduro au fost intrerupte pe 7 august. Liderul socialist al Venezuelei a suspendat participarea delegatilor…

- Potrivit unui comunicat postat azi pe site-ul instituției, Ministerul Sanatații va primi de la Uniunea Europeana aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza creșterea gradului de vaccinare in Romania. „Am depus in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa…

- Inaltul comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, a facut apel duminica la sporirea ajutorului umanitar pentru valurile de refugiati venezueleni care ajung in tarile invecinate si care suprasolicita serviciile sociale si starnesc tensiuni in plan local, transmite Reuters. Grandi avea planificata…

- "Daca negocierile in curs nu duc la niciun rezultat concret, UE va extinde din nou masurile sale tintite", a avertizat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini. UE "si-a exprimat satisfactia si sprijina reluarea negocierilor in Barbados" intre regimul Nicolas Maduro si opozitie si "lanseaza…

- Productia interna de titei a fost, in perioada mentionata, de 1,38 milioane tep, cu 0,5% (7.600 tep) sub cea din perioada ianuarie-mai 2018. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, productia de titei din Romania se afla pe o panta descendenta, cu un nivel de inlocuire a rezervelor subunitar,…

- Premierul irakian Adel Abdel-Mahdi a facut apel sambata la Uniunea Europeana sa intensifice investitiile in tara sa, care se lupta pentru relansare economica dupa un razboi devastator impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Abdel-Mahdi a lansat acest apel la o intalnire la Bagdad…

- La aceasta operatiune au participat 23 de tari din Uniunea Europeana si zece alte state, intre care Albania, Columbia, Islanda, Elvetia si SUA, fiind confiscate 3,8 milioane de medicamente ilegale.

- Deputatul PNL Danut Bica a declarat, luni, ca alianta PSD-ALDE rateaza dezvoltarea Romaniei prin incapacitatea de a accesa fonduri europene si atrage atentia ca pana in prezent au fost atrase doar 24% din fondurile disponibile pentru perioada 2014-2020. ”Dupa mai bine de 7 ani de guvernare PSD, bugetul…